Le Mondial ou rien pour les Aito Taurea

"Il y a une bonne ambiance dans le groupe. On sent que l'on a un gros potentiel avec notamment des joueurs de la génération 2002 et 2003. L'objectif de tout le monde c'est d'aller chercher cette place et de remporter le titre de champion d'Océanie", a confié Tehauarii Holozet. "J'ai eu la chance de pouvoir participer à une Coupe du monde. Ce que je dis aux nouveaux c'est que ce ne sont pas des vacances. Les équipes là-bas sont cinq à dix fois plus fortes que nous. C'est pour ça qu'il faut travailler encore plus dur pour mériter notre place", a poursuivi le jeune joueur.



En plus de l'expérience de Tehauarii Holozet et de Herehaunui Ferrand, Bruno Tehaamoana pourra compter en juillet sur de jeunes talents qui évoluent en métropole, comme Eddy Kaspard et Kavai'ei Morgant (Trélissac) et Tevai Bremond et Tevaitini Teumere (Toulouse FC).



Les éliminatoires de la zone Océanie se tiendront du 6 au 19 juillet. L'OFC doit décider ce week-end du pays hôte de ces éliminatoires. La Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et les Îles Salomon seront les principaux adversaires des Tahitiens.