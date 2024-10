Le Milo Fun Day, le 13 octobre au Parc Vairai

Tahiti, le 1er octobre 2024 - Milo (Nestlé Polynésie) investit, le dimanche 13 octobre, le Parc Vairai pour une journée sportive et ludique inédite : le Milo Fun Day. Gratuit et ouvert à tous, cet événement vise à rassembler enfants et parents autour d’activités divertissantes, tout en promouvant un mode de vie sain. Des jeux, des défis, et même une chasse au trésor avec un séjour à Moorea à la clé attendent les participants.



Dimanche 13 octobre, Milo (Nestlé Polynésie) organise le Milo Fun Day au Parc Vairai. Une journée placée sous le signe du sport, de la détente et de la convivialité. Gratuit et accessible à tous, cet événement a pour ambition de réunir enfants et parents autour d'activités divertissantes, tout en promouvant un mode de vie sain. “Bouger est essentiel pour la santé, c'est un fait établi”, souligne Stéphane Mailon, directeur général de Nestlé Polynésie.



De midi à 17 heures, le parc se transformera en un véritable terrain de jeux où se mêleront sport, logique, culture et loisirs. Parmi les animations phares : des relais chronométrés, des quiz, des jeux sensoriels, des défis d'équilibre, des structures gonflables, et même des séances de maquillage. Pour les adultes également, des activités seront mises en place comme des cours de fitness encadrés par des coachs professionnels, mais aussi des séances de zumba, de circuit training ou encore de Pilates.



L’un des temps forts de la journée sera, sans nul doute, la grande chasse au trésor. “Les familles devront explorer le parc à la recherche d’indices pour résoudre une énigme. Les gagnants auront l’opportunité de participer à un tirage au sort, avec à la clé un séjour de deux nuits à Moorea pour quatre personnes”, détaille Stéphane. Et pour récompenser encore plus de participants, un second tirage au sort sera organisé pour les enfants ayant accompli au moins trois activités proposées, leur offrant ainsi la chance de remporter un bon d'achat de 80 000 francs pour le magasin Decathlon.



Ce Milo Fun Day pourrait bien devenir un rendez-vous annuel. “C’est une première édition, mais nous espérons pouvoir la reconduire”, précise le directeur général de Nestlé Polynésie. Pas moins de 2 000 personnes sont attendues pour cette journée. “Nous avons déjà une solide expérience dans l’organisation d’événements de ce type. Chaque année, nous mettons en place les Milo Days, où nous initions les enfants des quartiers prioritaires à divers sports comme le rugby, le judo, la boxe ou le football, souvent durant les vacances. Cette fois-ci, nous avons voulu aller encore plus loin en proposant un événement de plus grande ampleur.” Rendez-vous donc le 13 octobre au Parc Vairai.