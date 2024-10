Le Maitai Express officiellement inauguré

Tahiti, le 24 octobre 2024 - Inauguré officiellement ce mercredi, le nouvel hôtel Maitai Express, situé sur le front de mer de Papeete, est en fait ouvert depuis le mois de juin. Après plus de dix ans d'abandon, l’immeuble qui abritait autrefois les hôtels Ibis et Prince Hinoi, mais aussi l'ancien casino, se prépare à entamer une nouvelle vie. D'autant que sa façade imposante et sa cascade divisent déjà les opinions, comme l’a souligné sa directrice.



Après plus d’une décennie à l’abandon, le bâtiment qui abritait autrefois les hôtels Ibis et Prince Hinoi, mais aussi l'ancien casino, renaît enfin. Sous la bannière de Maitai Express – déjà connue pour ses établissements à Rangiroa, Huahine et Bora Bora –, cet immeuble bien connu du front de mer de Papeete reprend vie avec sa façade imposante et une grande cascade. Impossible désormais de passer à côté sans être interpellé par cette architecture “grandiloquente”, comme l’a souligné avec humour Teipo Faaeva, la directrice de l’hôtel, lors de l’inauguration officielle qui s’est tenue ce mercredi soir : “La façade attire forcément l’attention, que ce soit positivement ou négativement, mais au moins, elle fait parler d’elle.”



Un démarrage en douceur



Cette inauguration a été organisée trois mois après l’ouverture discrète de l’hôtel, qui avait choisi un lancement sans tambour ni trompette. “Nous ne voulions pas faire trop de bruit, car c’était une ancienne bâtisse. Nous avons opté pour un modèle de ‘soft opening’, une période de rodage en quelque sorte”, explique Teipo Faaeva. Au départ, seules quelques chambres avaient été ouvertes, la direction préférant tester les infrastructures progressivement. “Nous avons pris le temps de vérifier que tout fonctionnait correctement, comme le réseau électrique, la distribution d’eau… Nous avons ouvert les chambres au fur et à mesure. On ne voulait pas se jeter dans le bain trop vite, pour ne pas donner le bâton pour se faire battre (en cas de problème, NDLR). Mais aujourd’hui, l’hôtel est pleinement opérationnel.”

Avec ses 62 unités d’hébergement, dont 54 chambres et 8 suites, l’hôtel propose des prix qui varient entre 20 000 et 30 000 francs, dans la moyenne des tarifs pratiqués dans les hôtels du centre de Papeete. “Nous n’avons pas l’intention d’augmenter brutalement nos prix de manière significative dans les années à venir”, assure d'ailleurs la directrice. Quant au personnel, il est entièrement composé de Polynésiens et compte actuellement 19 employés. Toutefois, à la différence de certains de ses concurrents directs comme le Kon Tiki, situé à quelques encablures, l’établissement ne dispose pas encore de restaurant ni de bar.



Deux ans de travaux



Concernant les travaux de rénovation, qui se sont étalés sur plus de deux ans, ceux-ci ont été réalisés par la société propriétaire de l’immeuble, la famille Mourareau. Cléo Mourareau, représentante de la société, a rapidement détaillé le mode de fonctionnement de l’hôtel à Tahiti Infos : “Nous avons un contrat de gestion avec l’enseigne Maitai.” En d’autres termes, le bâtiment reste la propriété de la famille, tandis que la société Maitai gère l’exploitation. “C’est un peu comme une agence immobilière qui s’occupe de la location et de l’exploitation du bien”, compare Teipo Faaeva.



Et pour l’instant, trois mois après l'ouverture, tout semble aller pour le mieux, selon la directrice de l’hôtel. “On trouve notre place. Nous sommes dans nos prévisions et notre schéma d'ouverture.”

