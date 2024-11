Le MTB challenge roule pour Les Amazones

Tahiti, le 10 novembre 2024 - Ce dimanche matin, dans la vallée de Fautaua, se déroulait le MTB Challenge, dernière course de VTT de l’année. Organisé par le club de Mataratri, cet événement a permis aux amoureux du VTT de se retrouver une dernière fois pour un moment de partage et de convivialité. Sur un parcours de 17,5 km, c’est Taruia Krainer qui l’emporte en 36 minutes et 29 secondes chez les hommes. Chez les femmes, Clémence Dède termine première en 47 minutes et 50 secondes.





Il fallait se lever tôt dimanche matin pour participer à la dernière course de VTT de l’année. Niché au fin fond de la vallée de Fautaua, un parcours spécialement tracé pour le VTT attendait les différents athlètes inscrits pour cette course. Des hommes, des femmes, des ados, des filles et des garçons, ainsi que des enfants, s’étaient retrouvés pour faire du VTT, mais surtout pour participer à une cause chère au président du club de Mataratri, Heimanu Boosie : “C’est une course que nous organisons chaque année pour Octobre Rose et l’association Les Amazones, qui lutte contre le cancer du sein. C’est important pour le club de s’associer à cette cause et de faire cet événement chaque année. C’est devenu une tradition au fil du temps. Ça nous tient vraiment à cœur et, bien sûr, tous les bénéfices seront reversés à l’association.”



Avec des conditions météorologiques parfaites pour une course de vélo en pleine nature, les trente hommes et les deux moins de quinze ans partaient les premiers. Il y avait du beau monde sur la ligne de départ, puisque Taruia Krainer, le récent vainqueur du championnat polynésien du contre-la-montre, était bien présent sur cette course. Athlète complet, Taruia excelle surtout à vélo de route, puisqu’il a représenté Tahiti en juin dernier aux championnats de France de cyclisme sur route.



“Je remercie les organisateurs d’avoir fait cette course en fin de saison. Ça fait du bien de rouler avec les copains sur une distance courte. C’est fun”, s’est réjoui l’athlète. Dès le départ, le pensionnaire du club de l’AS Pirae Cyclisme s’est livré à une bataille de tous les instants avec un autre coureur, Medhi Gabrillargues. Ce passionné de vélo, qui a fini deuxième au classement général du Tour Tahiti Nui 2024 et qui est un précurseur en Polynésie dans le domaine du vélo à assistance électrique, avait décidé de ne rien lâcher. Sur les trois tours du parcours de 17 km, les deux hommes ont démontré toutes leurs qualités sportives, mais aussi mentales. À l’arrivée, Taruia passait la ligne en 36’29’’, suivi cinq secondes derrière par Medhi.



“Dès le premier tour, au deuxième passage de gué, j’ai tout passé sur le vélo, alors que mes copains d’échappée n’ont pas réussi. Mais Medhi m’a rejoint plus haut dans le deuxième tour et on a fait tout le reste de la course ensemble. Il a été vraiment costaud dans le faux plat montant et physiquement, il a été au-dessus de moi. Mais j’ai vraiment attaqué dans des zones difficiles, ce qui m’a permis de finir premier”, nous expliquait Taruia Krainer.



Clémence Dède domine chez les dames



Chez les féminines, même parcours que les hommes et autant de détermination sur la ligne de départ. Sept concurrentes prêtes à tout donner pour une cause importante pour elles. “Ça fait toujours plaisir de courir pour l’association Les Amazones et d’essayer de contribuer à notre manière à cette lutte primordiale”, tenait à nous préciser Clémence Dède, la vainqueur de l’étape, à l’arrivée de la course.



Cette athlète, dont les spécialités sont le triathlon et la course à pied, avait décidé de se mêler aux puristes comme Kylie Crawford, championne de Polynésie en titre de course en ligne et du contre-la-montre individuel. Mais sur la piste de Fautaua, elle a dominé la course en mettant trois minutes quarante-deux secondes d’avance sur sa dauphine Matera Amandine, une spécialiste du demi-fond polynésien, et plus de quatre minutes à Kylie Crawford.



Une belle performance pour cette jeune femme qui se prépare à une année 2025 très intense. “L’année prochaine se dérouleront les championnats du monde de triathlon en Italie. J’ai une grosse préparation à effectuer pour être prête. J’espère pouvoir participer à plusieurs courses à pied et de VTT pour parfaire ma préparation.”



Pour finir cette riche matinée dominicale, le club de Mataratri avait aménagé un parcours pour les vététistes en herbe. Deux distances différentes selon les âges, mais déjà beaucoup d’envie de la part des kids pour dévaler les pentes de cette magnifique vallée.



Un bel événement pour une belle cause qui est venu clôturer une saison de VTT intense.