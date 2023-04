Le MMA intègre le brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif

Tahiti, le 26 avril 2023 – Le conseil des ministres a créé, ce mercredi, une nouvelle mention du brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif (BPPES) : “MMA”. Il répond ainsi à une demande de la Fédération polynésienne de lutte, arts martiaux mixtes, jiu-jitsu brésilien et disciplines associées (FPLAJDA), qui a obtenu fin 2019 la délégation de service public pour la discipline, qui connaît depuis quelques années un très fort engouement. Cette nouvelle mention vient répondre à un besoin d'encadrement et de sécurisation de la pratique.



À la demande de la Fédération polynésienne de lutte, arts martiaux mixtes, jiu-jitsu brésilien et disciplines associées (FPLAJDA), il est créé une nouvelle mention du brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif (BPPES) : “arts martiaux mixtes”, plus communément appelés “mixed martial art” ou MMA. Il s’agit de la 13e mention du BPPES après celles déjà créées :

- “Basket-ball” et “Va’a” en 2016 ;

- “Karaté et disciplines associées”, “Judo-jujitsu”, “Tennis”, “Volley-ball et volley-ball de plage” en 2017 ;

- “Golf” et “Lutte et disciplines associées” en 2019 ;

- “Voile multi-supports jusqu’à 6 milles nautiques d’un abri” en 2021 ;

- “Aviron indoor” et “Jiu-jitsu brésilien” en 2022 ;

- “Activités subaquatiques” en février 2023.





Pour information, cette fédération, présidée par Hiro Lemaire, a obtenu la délégation de service public pour la discipline des arts martiaux mixtes par arrêté du 27 décembre 2019. Depuis cette date, le MMA constitue une discipline sportive à part entière reconnue en Polynésie française. Rendue très médiatique grâce aux organisations ou ligues professionnelles telles que l’Ultimate fighting championship ou UFC, Bellator, One championship, Cage warrior, cette activité s’est rapidement développée en Polynésie française, sous la vigilance de la FPLAJDA. Depuis la fin de la crise sanitaire liée au Covid-19, la fédération a vu le nombre de clubs doubler et compte actuellement 54 clubs affiliés. Le nombre de licenciés est également en forte progression avec une augmentation de plus de 30% des effectifs, atteignant 890 personnes à ce jour.



Dans sa mission d’organisation, la FPLAJDA met au centre de ses préoccupations la sécurisation de la pratique. À ce titre, son cadre technique, Yannick Hartmann, a très tôt identifié le besoin de former l’encadrement en initiant une filière de formation fédérale. Ainsi, dans sa structuration, la création d’une qualification professionnelle est la suite logique, en répondant à deux objectifs majeurs : d’une part, garantir l’intégrité physique et morale des pratiquants en s’assurant que les encadrants détiennent les compétences requises, et, d’autre part, ouvrir des perspectives professionnelles aux éducateurs sportifs qui pourront envisager une pratique d’encadrement rémunérée, lors de séance de découverte, d’initiation, d’apprentissage ou d’entrainement, auprès de tout public.