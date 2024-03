Le Japon en appelle à la levée des sanctions

Tahiti, le 25 mars 2024 - Shogo Yoshitake, ministre-conseiller aux affaires politiques auprès de l’ambassade du Japon à Paris, a été reçu la semaine dernière par la vice-présidente, Éliane Tevahitua.



À l’occasion de son rendez-vous avec Éliane Tevahitua la semaine dernière, Shogo Yoshitake, ministre-conseiller auprès de l’ambassade du Japon à Paris, a remis à la vice-présidente un courrier du ministre japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, adressé au président de la Polynésie française, lui demandant “de poursuivre les démarches permettant la suppression des restrictions à l’importation liées aux radionucléides pour les produits alimentaires japonais”.



Le Japon se dit conscient de la sensibilité politique du sujet, particulièrement pour un pays au passé nucléaire comme la Polynésie française, et relève que la Polynésie française fait maintenant partie du dernier carré des pays maintenant des sanctions, tels que la Russie, la Chine, la Corée ou Taiwan. La correspondance susmentionnée a été transmise au cabinet du président du gouvernement pour attribution.



Ces restrictions avaient été mises en place par le Pays, tout comme un peu partout dans le monde, suite à l’accident nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011. La Polynésie avait acté l’arrêt de l’importation du Japon le 20 avril 2011 et la destruction de tous les produits venant du Japon commandés après la date du tragique accident.



L’Union européenne, qui avait mis en place des barrière similaires, les a levées en août dernier. Cinquante-cinq pays et régions du monde avaient limité les importations venant du Japon.



Le soutien du Japon sollicité pour le dossier Unesco



Shogo Yoshitake a ensuite abordé la participation souhaitée de la Polynésie française au sommet PALM-10 qui se tiendra à Tokyo, les 17 et 18 juillet 2024, et qui réunira les leaders du Forum des îles du Pacifique (FIP) au Japon.



L’entretien s’est poursuivi sur les aspects culturels de la relation entre le Japon et la Polynésie française.



La vice-présidente a évoqué le processus de l’inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco et a sollicité l’appui du Japon pour soutenir cette candidature. En effet, le Japon siège parmi les 21 membres (États parties) qui se réuniront à de New Delhi (Inde) en juillet prochain pour statuer sur cette candidature.



En concluant ces échanges, Shogo Yoshitake a confirmé le déplacement à Papeete de la nouvelle consule du Japon, Yuko Hotta, en résidence à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), pour le mois de mai prochain.