Le Hellfest ouvre ses portes jeudi avec Metallica et Foo Fighters à l'affiche

Clisson, France | AFP | mardi 24/06/2024 - Devenue rituelle au début de l'été, la vague Hellfest s'apprête à déferler sur la petite commune de Clisson (Loire-Atlantique), dans le vignoble nantais: 60.000 personnes par jour sont attendues de jeudi à dimanche pour acclamer Metallica, les Foo Fighters ou Shaka Ponk.



Dédié au metal et à ses courants, le Hellfest s'est progressivement imposé au fil de ses dix-sept éditions comme le plus gros budget des festivals de musique français, avec 38 millions d'euros cette année.



Mis en ventes en deux fois, dès juillet dernier puis à l'automne, les pass quatre jours, à 329 euros, ont été liquidés en moins d'une heure. Les tickets journée vendus en janvier ont suscité le même enthousiasme.



Poids lourd de l'industrie musicale, Metallica fera son retour sur scène samedi soir, après avoir déjà électrisé le Hellfest en 2022.



Dimanche, c'est le groupe Foo Fighters qui tiendra le haut de l'affiche. Emmené par Dave Grohl (ancien batteur de Nirvana) au chant et à la guitare, il livrera à Clisson le seul concert français de sa tournée actuelle.



"Ils se font très rares en France, c'est un groupe que l'on rêvait d'accueillir depuis des années", a expliqué à l'AFP Eric Perrin, responsable communication du Hellfest.



Plus de 180 groupes sont attendus sur quatre jours, avec entre autres The Offpsring, Megadeth et Shaka Ponk, qui a annoncé sa séparation à l'issue d'une dernière tournée.



Fondé en 2006, le Hellfest est devenu l'un des plus gros festivals de metal d'Europe.



Il a aujourd'hui "atteint son pic d'accueil" et cherche désormais à "améliorer le confort du public", et non plus à augmenter la jauge, selon Eric Perrin.



"Les équipes réfléchissent aussi à des solutions pour que le festival soit plus vertueux", notamment en matière d'émissions des groupes électrogènes alimentés au fioul, a-t-il ajouté.



Avec ses décors gigantesques en acier, ses produits dérivés, ses dizaines de containers transformés en bars et ses festivaliers euphoriques, le Hellfest a acquis depuis sa création une réputation touchant au-delà des seuls fans de metal.

