Le Heiva i Tahiti 2024 couronne Hitireva

Tahiti, le 18 juillet 2024 - Dans une ambiance électrique, les neuf juges du Heiva i Tahiti 2024 ont décerné le premier prix du Hura Tau au groupe Hitireva, ce 17 juillet au soir. En Hura Ava Tau, c’est Heitoa qui a décroché le premier prix. Aïe Manuel est couronnée meilleure danseuse et Noah Mendelsohn meilleur danseur pour cette 143e édition. Côté chants, le groupe Tamari'i Mataiea s'empare du 1er prix en Tārava Tahiti, tout comme Tamari'i Mahina Raromata'i en Tārava Raromata'i et Nūna'a Rurutu en Tārava Tuha'a Pae. Palmarès et photos d'une soirée endiablée.



Les tribunes de To'ata se remplissent mercredi soir, peu avant 19 heures, début de la soirée de remise des prix du Heiva i Tahiti 2024. À tel point qu'il ne reste plus une chaise de libre. L’excitation monte, il n'y a qu'à tendre l'oreille et entendre les spectateurs au bord de l'implosion. Ils n'attendent qu'une chose : que les neuf membres du jury (présidé par Matani Kainuku et composé de Mike Teissier, Dayna Tavaearii, Timiri Hatitio, Makau Foster-Delcuvellerie, Heimoana Metua, Jean-Marie Biret, Poehei Temaiana et Vaihere Pohue-Cadousteau) couronnent les prestations jugées les plus belles lors des six soirées de spectacles, en récompense de plusieurs mois de répétitions et de travail acharné. Avec près de 2 500 artistes participants, répartis en dix groupes de chants et dix groupes de danse, ce n'était pas une mince affaire.



C'est finalement Hitireva qui décroche le gros lot en danse professionnelle (Hura Tau), le prix Madeleine Moua. Habitué des podiums lors des dernières éditions, le groupe s'impose à nouveau après une dernière victoire remontant à 2016. Le groupe place d'ailleurs une danseuse (Dhaysie Testevuide) et un danseur (Samuel Teriimana) à la deuxième place des concours de “meilleure danseuse” et “meilleur danseur”. Chez les non-professionnels (Hura Ava Tau), Heitoa remporte le prix Gilles Hollande et gagne donc le droit de concourir en professionnel l'année prochaine. Que d'extase pour Francky Tehiva, élu meilleur ra'atira ti'ati'a et également membre de Heitoa. “Je ne pensais pas du tout gagner. J'étais à l'arrière, ce sont les techniciens qui m'ont dit de m'avancer. Et en plus, on remporte le gros prix en Hura Ava Tau, c'est que du bonheur.”



En ce qui concerne les meilleurs costumes, Ia Ora Te Hura a largement séduit les juges en récupérant deux récompenses, celle du plus beau costume végétal et celle du costume “Hura Nui”.

Le top des danseurs et danseuses



Il existe un trophée de prestige, que beaucoup rêvent de caresser dans leur carrière de danseurs et danseuses. Celui du meilleur, parmi les milliers ayant dansé au Heiva i Tahiti. Et parmi toute cette foule, c'est Noah Mendelsohn qui est désigné meilleur danseur. Le danseur du groupe Ia Ora Te Hura succède à Marama Ariipeu-Tirador (meilleur danseur 2023) et n'en revient toujours pas : “C'est vraiment un prix spécial pour moi, parce que c'est la première fois que je participe au Heiva i Tahiti.” Il ne s'attendait vraiment pas à gagner et reçoit les honneurs pour sa première participation. Saluons le coup de maître.



Pour le titre de la meilleure danseuse, le public a fait du bruit. Beaucoup de bruit. “Aïe ! Aïe !” scandait la masse avant la remise du titre. Et le public a eu du flair, car en plus d'avoir conquis les spectateurs, Aïe Manuel du groupe Heikura Nui a conquis le jury. Elle décroche le titre de la meilleure danseuse, un titre auquel elle ne s'attendait pas le moins du monde, disait-elle complètement euphorique. “Je n'y croyais pas jusqu'à ce qu'on annonce mon prénom ! Je suis trop contente ; c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie”, témoigne-t-elle avec un sourire démesuré.



Chanteurs et chanteuses



Au niveau des chants traditionnels, le groupe Tamari'i Mataiea s'empare du premier prix “Moeroa ā Moeroa” dans la catégorie Tārava Tahiti. Le groupe Tamari'i Mahina Raromata'i signe une double première place, en remportant le prix “Paimore Tehuitua” en catégorie Tārava Raromata'i, mais aussi le premier prix “Roland Tautu, Papa Ra'i” en categorie 'Ūtē Paripari. Tandis que Nūna'a Rurutu est désigné premier de la catégorie Tārava Tuha'a Pae par les juges et Te Pape Ora nō Papofai en Hīmene Rū'au.







Palmarès 2024 en chants traditionnels : TĀRAVA TAHITI :

1er Prix – Prix Moeroa ā MOEROA ­: TAMARI’I MATAIEA

2e Prix : TE PAPE ORA NŌ PAPOFAI

3e Prix : TE NOHA NŌ ROTUI



TĀRAVA RAROMATA’I :

1er Prix – Prix Paimore TEHUITUA : TAMARI’I MAHINA RAROMATA’I

2e Prix : TE MANU AI’A

3e Prix : AHI ORA



TĀRAVA TUHA’A PAE :

1er Prix : NŪNA’A RURUTU

2e Prix : TAMARIKI RAPA

3e Prix : TAMARI’I TUHA’A PAE NŌ MAHINA



HĪMENE RŪ’AU :

1er Prix – Prix Penina ITAE TETAA – TEIKIOTIU : TE PAPE ORA NŌ PAPOFAI

2e Prix : AHI ORA

3e Prix : TE MANU AI’A



‘ŪTĒ PARIPARI :

1er Prix – Prix Roland TAUTU, Papa Ra’i : TAMARI’I MAHINA RAROMATA’I

2e Prix : AHI ORA

3e Prix : TAMARI’I TUHA’A PAE NŌ MAHINA



PĀTA’UTA’U :

1er Prix : NŪNA’A RURUTU

2e Prix : TAMARIKI RAPA

3e Prix : AHI ORA



PRIX SPECIAUX :



GRAND PRIX TUMU RA’I FENUA : TE PAPE ORA NŌ PAPOFAI

MEILLEUR AUTEUR : Maurice RURUA (TE NOHA NŌ ROTUI)

MEILLEUR COMPOSITEUR : Pierrot FARAIRE (TAMARIKI RAPA)

MEILLEUR TI’ATI’A HĪMENE : Benjamin COLOMBANI du groupe AHI ORA

MEILLEUR COSTUME DE CHANT : AHI ORA

Prix à la discrétion du jury : TAMARI’I MATAIEA (pour les hā’u)







Palmarès 2024 en danses traditionnelles : HURA TAU :

1er Prix – Prix Madeleine MOUA : HITIREVA

2e Prix : TAHINA NŌ UTUROA

3e Prix : IA ORA TE HURA



HURA AVA TAU :

1er Prix – Prix Gilles HOLLANDE : HEITOA

2e Prix : ‘O NOUNOUHIA NŌ PAPARA

3e Prix : TĀ’AI



PRIX COSTUMES HURA NUI & VEGETAL :

Plus beau grand costume – Prix Joseph UURA : IA ORA TE HURA

Plus beau costume végétal : IA ORA TE HURA



MEILLEUR ORCHESTRE PEHE TUMU :

1er Prix – Prix Salomon HEIMANU : HEIKURA NUI



MEILLEUR ORCHESTRE LIBRE :

1er Prix – Prix Munanui TAURERE : TAMARI’I MATAIEA

2e Prix : HEIKURA NUI

3e Prix : TAHINA NŌ UTUROA



MEILLEURS DANSEURS :

1er Prix : Noah MENDELSOHN du groupe IA ORA TE HURA

2e Prix : Samuel TERIIMANA du groupe HITIREVA

3e Prix : Maui TEHAAI du groupe TAHINA NŌ UTUROA



MEILLEURES DANSEUSES :

1er Prix : Aïe MANUEL du groupe HEIKURA NUI

2e Prix : Dhaysie TESTEVUIDE du groupe HITIREVA

3e Prix : Tikea DEMESY du groupe HEITOA



PRIX SPECIAUX :



MEILLEUR AUTEUR – Prix Pouira ā TEAUNA, Te Arapo : Hitiura MERVIN du groupe TĀ’AI

MEILLEUR COMPOSITEUR : Manuhei TEHAHE du groupe HEIKURA NUI

MEILLEUR RA’ATIRA TI’ATI’A : Francky TEHIVA du groupe HEITOA

MEILLEUR ‘APARIMA : HEITOA

MEILLEUR ‘ŌTE’A : HITIREVA

MEILLEUR ‘ŌRERO : Teiva MANOI dit MINOS du groupe HITIREVA

MEILLEUR PĀ'Ō'Ā – HIVINĀU : TĀ’AI

Prix à la discrétion du jury – Écriture de Toanui SALMON du groupe IA ORA TE HURA

Prix à la discrétion du jury – Engagement de Heimanu TEHAHE du groupe HEIKURA NUI

Prix à la discrétion du jury – Meilleur orchestre d’accompagnement pour le groupe TAHINA NŌ UTUROA





Hitireva en action :







Rédigé par Tom Larcher le Jeudi 18 Juillet 2024 à 18:02 | Lu 190 fois