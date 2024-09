Le Hamas et Netanyahu s'accusent mutuellement de l'échec des négociations de trêve à Gaza

Territoires palestiniens | AFP | jeudi 05/09/2024 - Le Hamas et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, se rejettent la responsabilité du manque d'avancées dans les négociations sur une trêve dans la bande de Gaza, où une campagne antipolio a déjà permis la vaccination de près de 200.000 enfants, selon l'OMS.



Depuis l'annonce de la découverte à Gaza, dimanche, des corps de six otages par l'armée israélienne, M. Netanyahu est soumis à une forte pression pour parvenir à un accord sur la libération des otages encore retenus, en échange d'une trêve des combats, qui permettrait d'aller vers un cessez-le-feu après bientôt onze mois de guerre.



"Nous essayons de trouver des terrains sur lesquels commencer les négociations (mais) ils (le Hamas) refusent (et disent) qu'il n'y a rien à discuter", a dénoncé Benjamin Netanyahu mercredi.



Le mouvement islamiste palestinien insiste sur l'application, en l'état, d'un plan annoncé le 31 mai par le président américain, Joe Biden, qu'il avait accepté.



"Nous n'avons pas besoin de nouvelles propositions", a écrit le Hamas sur Telegram jeudi, ajoutant que M. Netanyahu "utilisait les négociations pour prolonger l'agression contre le peuple" palestinien.



Le Premier ministre israélien veut qu'Israël conserve le contrôle du couloir de Philadelphie, une zone tampon à la frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte, pour empêcher le Hamas de faire entrer des armes dans le territoire palestinien ou d'exfiltrer des otages ou certains de ses combattants à travers des tunnels.



Le Hamas demande un retrait israélien de la zone. L'insistance de M. Netanyahu à vouloir contrôler le couloir de Philadelphie "vise à empêcher l'obtention d'un accord", dénonce le Hamas.



A Washington, le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, a appelé chaque partie à faire des concessions.



Et la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a entamé jeudi en Arabie saoudite une nouvelle tournée au Moyen-Orient, dans le but de soutenir les efforts internationaux en vue d'une trêve.



- Points d'achoppement -



Autres points d'achoppement selon M. Netanyahu: la question du nombre de prisonniers palestiniens détenus par Israël devant être relâchés en échange de chaque otage libéré, ou un éventuel veto israélien à la libération de certains de ces détenus.



L'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël qui a déclenché la guerre, a entraîné la mort de 1.205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 97 sont toujours retenues à Gaza dont 33 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.



Les représailles israéliennes, qui ont dévasté la bande de Gaza, y ont fait au moins 40.861 morts, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, qui ne détaille pas le nombre de civils et de combattants tués. Selon l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des enfants.



- "Destruction injustifiée" -



D'après un rapport d'Amnesty International consulté jeudi par l'AFP, sur une bande large de 1 à 1,8 km le long de la frontière de l'enclave palestinienne avec Israël, plus de 90% des bâtiments semblent avoir été "détruits ou gravement endommagés" par l'armée israélienne, afin d'y créer une zone tampon.



L'ONG appelle à une enquête internationale pour "crimes de guerre", dénonçant "une campagne de destruction injustifiée".



"Malgré les mauvaises conditions" à Gaza, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé mercredi avoir pu administrer une première dose de vaccin contre la polio à quelque 187.000 enfants dans le centre du territoire.



Après la découverte du premier cas de polio à Gaza en 25 ans, une campagne de grande ampleur a débuté dimanche à la faveur de "pauses humanitaires" dans les combats.



L'OMS doit commencer jeudi à vacciner dans le sud du territoire, où elle voudrait toucher 340.000 enfants en quatre jours. Entre le 9 et le 11 septembre, l'organisation passera dans le nord.



- Raid en Cisjordanie -



A Tubas, dans le nord de la Cisjordanie occupée où l'armée israélienne poursuit jeudi une vaste opération lancée le 28 août, cinq hommes ont été tués et deux autres personnes blessées "lors d'une attaque contre une voiture", a affirmé le Croissant-Rouge palestinien.



Les forces israéliennes ont pris d'assaut le camp de réfugiés de Faraa, dans le gouvernorat de Tubas, et des explosions y ont été entendues, ont indiqué des témoins à l'AFP.



Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé mercredi la nécessité d'employer "toute la force" contre les groupes armés palestiniens en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967.



Au moins 35 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le début de l'opération, d'après le ministère palestinien de la Santé.

