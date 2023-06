Le Guyanais Davy Rimane élu à la tête de la délégation aux outre-mer de l'Assemblée

Paris, France | AFP | jeudi 22/06/2023 - Le député GDR (groupe communiste et ultra-marin) de Guyane Davy Rimane a été élu jeudi président de la délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale, a annoncé la chambre parlementaire dans un communiqué.



Il remplace Moetai Brotherson (Polynésie, GDR), élu le 12 mai président de la Polynésie française et qui a quitté ses fonctions de député en vertu du non-cumul des mandats.



Membre de l'opposition comme son prédécesseur, Davy Rimane l'a emporté au second tour face à la MoDem Maud Petit, par 27 voix contre 15, de source parlementaire.



Complétant la composition de son bureau, la délégation a élu vice-président Steve Chailloux (GDR, Polynésie française), en remplacement de Davy Rimane, selon le communiqué.



Créée en 2012, la délégation aux outre-mer compte 54 membres: les 27 députés ultra-marins et 27 députés nommés au prorata des groupes politiques composant l'Assemblée.



La délégation est chargée de participer à l'évaluation des politiques publiques dans les territoires ultra-marins et d'informer la représentation nationale sur les questions relatives aux outre-mer.