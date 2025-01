Le Fijian Flying Circus : “Nous avons tellement hâte de venir !”

Tahiti, le 8 janvier 2025 - Compagnie de danse créée en 2007, Vou, qui a déjà tourné dans plus de 36 pays, s’est récemment lancée dans les arts du cirque. Elle sera en Polynésie pour la première fois à partir du 4 mars prochain.



Vou (qui signifie nouveau en langue fidjienne) est une compagnie de danse fondée en 2007 par Sashiko et Eddie Soro. “C’est la compagnie de Fidji qui a le plus tourné à l'échelle mondiale”, précise son directeur Sachiko Soro. Fidjien, diplômé de la section danse de l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, instructeur principal au Conservatoire de danse Vou, il a pour mission d’enrichir et d’optimiser les six spectacles de la compagnie.



Les artistes de la compagnie sont montés sur les scènes de plus de 36 pays dans le cadre de certains des plus grands festivals du monde tels que Glastonbury, en Angleterre. “C’est la première fois que nous irons en Polynésie et nous avons tellement hâte de venir !”



À Fidji, Vou est aussi un conservatoire de danse qui a mis sur pied un projet “de la formation à l’emploi” au bénéfice de la jeunesse et de femmes issues de communautés fidjiennes défavorisées. Le conservatoire propose un cursus de formation affilié à des études de troisième cycle à l’université.



Histoire, mythes et légendes



La troupe s’est récemment lancée dans les arts du cirque, grâce à deux instructeurs de cirque de Cuba, Yosvel et Yordanka. Elle a déjà présenté son nouveau spectacle à Fidji, son directeur décrit : “Il ne s'agit pas vraiment d'un cirque traditionnel, il intègre une grande partie de la culture fidjienne, parle des plantes et des animaux, ainsi que des mythes et légendes des Fidji. Il y a aussi beaucoup de chants de danse et de tambours !”



Vou, pour sa venue en Polynésie, est soutenue par Françoise et Jacquot Tiatia, ils sont présents à chaque étape de l’organisation de leur déplacement.



Le spectacle aura lieu à Mamao du 4 mars au 20 mai. Les billets seront mis en vente directement à l’entrée ou bien en ligne. L’ouverture de la billetterie sera bientôt annoncée.