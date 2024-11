Le Festival des Jeux du Fenua s'empare de Paofai

Tahiti, le 22 novembre 2024 - Ce vendredi, la 1ère édition du Festival des Jeux du Fenua a ouvert ses portes au grand public. Organisé par la Guilde des aventuriers, l'événement propose jusqu'à samedi toutes sortes d'activités : Jeux de société, jeux vidéo, laser game, battle arena ou encore du tu'aro ma'ohi. Le festival est gratuit et ouvert à tous les âges.



" Au programme ? Un déluge de Jeux et d'activités pour s'éclater toute la journée " annonçait déjà en amont l'organisation avant le lancement de ce premier Festival des Jeux du Fenua. Et chose promise, chose due ! Ce vendredi, dans les jardins de Paofai, l'événement s'est emparé du parc tout entier afin de pouvoir proposer une multitude d'activités : des stands de jeux de Société et de jeux vidéo, des ateliers de sports traditionnels, un terrain de frisbee ou du battle arena, pour ne citer qu'eux. L'occasion pour les familles de venir occuper leurs enfants ou, mieux encore, de partager un moment de complicité avec eux autour des jeux. " Nous étions venus au parc pour promener notre enfant et on a vu tous ces stands alors nous nous sommes arrêtés" témoigne Nathalie, mère de famille. " Franchement c'est super car il y en a pour tous les âges. Notre fille est petite, elle n'a que 6 ans et il y a même des stands pour elle. Je pense que l'on va passer l'après midi ici finalement !"



Un enthousiasme partagé par Nanihi Masson, conseillère technique au ministère de la Jeunesse et des Sports : " C'est hyper intéressant ! C'est fun ! J'invite vraiment toute la population à venir participer à cet événement. C'est un beau projet qui a pour vocation de faire découvrir les Jeux de société en général à tous les publics, que l'on soit jeune ou moins jeune. L'idée étant d'occuper nos jeunes, les faire sortir de chez eux, des écrans, pouvoir leur offrir du divertissement; c'est typiquement le genre d'événement que nous aimons soutenir du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est une belle initiative, l'organisation est bien ficelée puisqu'il y a plus de 25 partenaires à ce Festival, environ 150 bénévoles sur le site...j'espère que l'événement sera amené à être renouvelé. En tout cas le Pays compte bien soutenir ce Festival jusqu'au bout. "



Le Festival des Jeux du Fenua est ouvert de 13h à 18h ce vendredi, ainsi que de 8h à 18h samedi 23 novembre, au parc Paofai.