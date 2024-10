Le Fare Ora de Taravao plébiscité

Tahiti, le 1er octobre 2024 – Avec un planning de permanences mensuelles et l’accès à divers services de proximité, le Fare Ora de la Presqu’île a trouvé sa place dans le quotidien des usagers.





Ouvert depuis novembre 2023, mais officiellement inauguré le mois dernier, le Fare Ora de Taravao ne désemplit pas. Pensé pour améliorer l’accessibilité aux services publics, cet espace propose une assistance pour effectuer diverses démarches administratives, ainsi qu’un accès gratuit à plusieurs outils informatiques.



La plupart des services du Pays y assurent des permanences régulières, du service de l’Artisanat traditionnel à la Direction du travail, en passant par la Direction des impôts et des contributions publiques (DICP), pour ne citer que quelques exemples. Plusieurs associations d’utilité publique se joignent à cette démarche de proximité, comme le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), dont la juriste croulait sous les rendez-vous, ce mardi matin.



Services territoriaux et associations

Côté santé, Polynésie Alzheimer fait partie des nouveaux intervenants réguliers à la Presqu’île, comme nous l’a expliqué la présidente de l’association, Paloma Maiarii : “Grâce au Fare Ora, on a pu ouvrir une antenne depuis un mois. On a partagé cette information sur les réseaux sociaux, en indiquant qu’on serait présent chaque premier et troisième mardi du mois, et les gens sont au rendez-vous, aussi grâce aux affiches et au bouche-à-oreille. On les conseille et on les oriente, selon leurs besoins. […] C’est gratifiant pour la population de pouvoir avoir accès à l’information chez soi, quand on sait que le transport peut être un obstacle.”



Résidente de Taravao, Dolorès fait déjà partie des usagers réguliers. “Je trouve que c’est une bonne initiative : ça nous évite d’aller jusqu’en ville. On a le planning à l’avance pour s’organiser. Tout est réuni à un seul endroit, c’est vraiment pratique ! Et l’accueil est très agréable”, confie-t-elle.



Outil complémentaire, le Fare Ora de Taravao est implanté à proximité de services déjà décentralisés, comme les antennes de la Direction des transports terrestres, de la Direction des solidarités ou encore du service de l’Emploi. D’ici fin 2024, une dizaine d’espaces similaires devraient être opérationnels à Tahiti et dans les archipels.





Pratique

Ouvert du lundi au jeudi, de 7h30 à 15h30, et le vendredi, de 7h30 à 14h30.

Tél. : 40 80 30 30

Ouvert du lundi au jeudi, de 7h30 à 15h30, et le vendredi, de 7h30 à 14h30.

Tél. : 40 80 30 30

Programme complet des permanences sur la page Facebook : "Fare Ora Taravao"

