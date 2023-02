Le Dixit dévoile son classement des 200 premières entreprises du fenua

Tahiti le 15 février 2023 – Comme chaque année le magazine économique Dixit publie un classement des 200 premières entreprises du fenua. En tête de liste : EDT-Engie, Onati, et la Brasserie de Tahiti. Des données à prendre avec précaution, le magazine ayant établi son classement sur des données de 2021.



À l’occasion de sa revue économique annuelle, le magazine Dixit a publié le classement de 200 premières entreprises du fenua. Les sociétés sont classées en fonction de leur chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2021, le magazine ne disposant pas assez de données pour chaque entreprise sur l’année 2022.

EDT Engie, Onati, Brasserie de Tahiti, en pole position On retrouve EDT Engie au premier rang des sociétés au plus gros chiffre d’affaires. Cependant, le Dixit accorde la première place au producteur d’électricité sans préciser son chiffre d’affaires sur les précédentes années. Ce manque d’information rend la place qu’occupe EDT Engie, difficilement interprétable. De son côté, l’entreprise affirme sur son site internet avoir engrangé 22, 4 milliards de Fcfp en 2021.



La société Onati, filiale du groupe OPT anciennement connu comme la SAS Vini, occupe la deuxième place de ce classement avec un chiffre d’affaires évalué à plus de 19,3 milliards de Fcfp en 2021. Concernant l’année 2022, la société de téléphonie mobile augmente son chiffre d’affaires de 71 millions. L’entreprise Brasserie de Tahiti, fleuron du groupe du même nom, est classée en troisième position avec plus de 14,5 milliards de Fcfp de chiffres d’affaires enregistrés sur l’années 2021. Aucune donnée n’est recensée pour l’année 2022.



En quatrième position de ce palmarès économique, on retrouve la société Pacific petrolum et services (PPS), avec 14,2 milliards de Fcfp de chiffre d’affaires réalisé en 2021. À noter que le Dixit estime qu’en 2022, le chiffre d’affaires PPS s’élèverait à 20 milliards de Fcfp. Fortement ralenti par la pandémie, Air Tahiti Nui occupe la cinquième place avec 12,4 milliards de Fcfp de chiffres d’affaires réalisés en 2021. En 2022, ATN se placerait en pole position avec un CA estimé à 25 milliards de francs pacifique.

Classement des grands groupes polynésiens Parallèlement, les journalistes du magazine ont réparti en suivant la même logique, les grands groupes polynésiens. En tête de liste, le groupe Wane pôle distribution avec un chiffre d’affaires estimé plus de 53 milliards de francs pacifiques en 2021. Ce dernier est suivi par le groupe Brasserie de Tahiti avec un CA s’élevant à plus de 26 milliards de Fcfp sur la même année et par SEGC Carrefour (uniquement carrefour Arue et Punaauia) avec plus de 18,3 milliards de Fcfp de CA en 2021.

L’entreprise Air Tahiti, premier employeur du fenua Le magazine Dixit établit un classement des 200 premières entreprises du fenua en fonction de leur effectif. Air Tahiti occupe la première place du classement avec 902 personnes emplois salariés. Viennent ensuite, l’entreprise de travaux publics Boyer ( 650 employés), Onati (634), et d’Air Tahiti Nui (606 employés en 2021). En cinquième position, on retrouve EDT Engie, mais les données sont difficilement interprétables, car elles sont inexistantes dans le magazine. L’entreprise affirme de son côté, employer 535 salariés à Tahiti et dans les îles. Avec 14,2 milliards De Fcfp engrangés en 2021, l’entreprise Pacific petrolum et services se classe 196 du classement, avec seulement 21 employés.

Rédigé par Guillaume Marchal le Mercredi 15 Février 2023 à 20:13 | Lu 290 fois