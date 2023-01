Le Covid se termine, la grippe s’intensifie

Tahiti, le 12 janvier 2023 – Le ministère de la Santé en charge de la prévention a dévoilé jeudi, son rapport épidémiologique hebdomadaire sur le Covid-19 et la grippe en Polynésie française. Celui-ci indique la fin de la vague épidémique de Covid et l’augmentation de cas de grippe, notamment avec des formes sévères.



Comme chaque semaine, le ministère de la Santé en charge de la prévention a sorti, jeudi, son bulletin épidémiologique du Covid-19 et de la grippe, en Polynésie française. Il indique que la vague de Covid se termine, avec seulement 28 cas Covid (uniquement sur Tahiti) confirmés la semaine passée et un taux de croissance de -56%. Au contraire, la période épidémique de grippe est bel et bien arrivée. La maladie fait des ravages, avec des cas de formes sévères qui ont nécessité plusieurs hospitalisations. Trois personnes sont actuellement en réanimation au CHPF. Pour se protéger de la grippe, le ministre rappelle des mesures barrières simples, telles que se laver les mains fréquemment, porter un masque en cas de toux ou encore aérer l’espace de vie et maintenir une distance d’un mètre avec les autres personnes.