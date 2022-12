Le Covid encore en repli

Tahiti, le 21 décembre 2022 - Comme chaque semaine, le ministère de la Santé en charge de la prévention a dévoilé son bulletin épidémiologique sur le covid-19 en Polynésie. Selon les chiffres, les infections et le taux de positivité ne s’arrêtent pas de diminuer.



Le Covid est en forte diminution cette semaine au fenua. Comme chaque semaine, le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé en charge de la prévention a été dévoilé pour la période du 12 au 18 décembre. Selon les chiffres révélés, les cas de covid-19 sont en très forte baisse. Le nombre de cas est passé de 307 à 162 et le taux de positivité atteint seulement 22,2%. Ces résultats sont toujours à nuancer car le nombre de tests réalisés, qui était déjà bas, est lui aussi en diminution (733 pour 997).



Dans les cas rapportés dans le Pays, 149 le sont aux îles du Vent, 5 aux îles Sous-le-Vent, 4 aux Tuamotu et 5 aux Australes. Actuellement une personne est toujours hospitalisée. Côté vaccination, 1 188 personnes ont reçu une dose de vaccin la semaine dernière.