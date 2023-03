Le Bélarus accueillera des armes nucléaires russes en réponse aux "pressions" occidentales

Moscou, Russie | AFP | mardi 27/03/2023 - Le Bélarus accueillera des armes nucléaires "tactiques" russes en réponse aux "pressions" occidentales "sans précédent", a affirmé mardi le ministère bélarusse des Affaires étrangères dans un communiqué.



"Cela fait deux ans et demi que le Bélarus fait face à des pressions (...) sans précédent de la part des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de leurs alliés", indique la diplomatie bélarusse, en dénonçant une "ingérence directe et grossière" dans les affaires intérieures de Minsk.



Les sanctions économiques et politiques contre cette ex-république soviétique alliée de la Russie sont accompagnées du "renforcement du potentiel militaire" de l'Otan sur le territoire des pays membres de l'Alliance voisins du Bélarus, a-t-elle poursuivi.



Dans ce contexte, le Bélarus est "contraint de prendre des mesures de riposte", a insisté la diplomatie bélarusse, tout en assurant que Minsk n'aura pas le contrôle sur ces armes et que leur déploiement "ne contredit en aucune manière les articles I et II du traité de non-prolifération nucléaire".



Samedi, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé avoir eu l'accord de Minsk pour déployer des armes nucléaires "tactiques" au Bélarus, un pays situé aux portes de l'UE et dirigé depuis 1994 par Alexandre Loukachenko, son allié le plus proche.



Selon le président russe, des préparatifs à ce déploiement doivent commencer dès le mois prochain.



Cette annonce a provoqué de sévères critiques de la part des Occidentaux, l'Otan ayant dénoncé une "rhétorique dangereuse et irresponsable" de la Russie, alors que l'Union européenne a menacé Minsk de nouvelles sanctions si ce déploiement était réalisé.



Les Etats-Unis ont eux réaffirmé n'avoir aucune raison de penser que la Russie se préparait à utiliser l'arme nucléaire, tout en condamnant l'annonce russe.



Si le Bélarus ne prend pas part directement au conflit en Ukraine, Moscou s'est servi de son territoire pour conduire son offensive sur Kiev l'année dernière.



Des responsables russes ont émis à plusieurs reprises des menaces à peine voilées de se servir de l'arme nucléaire en Ukraine en cas d'escalade significative du conflit.