Le Amuitahira'a toujours cadenassé : Gaston Flosse sommé de remettre les clés

Tahiti, le 2 octobre 2024 – Les grilles du Amuitahira'a sont toujours cadenassées. Bruno Sandras a fait appel à un huissier qui a remis ce mercredi matin à Gaston Flosse une “sommation de remettre les clés” des locaux du parti . S'il s'y refuse, l'avocat de Bruno Sandras déposera un référé au tribunal.





Depuis lundi, Gaston Flosse a cadenassé les grilles du portail d'entrée du Amuitahira'a no te nuna'a māo'hi afin d'empêcher Bruno Sandras d'investir les locaux. Il ne digère toujours pas l'élection de ce dernier (par 482 voix sur 1 000 adhérents) à la tête du Amuitahira'a. Une élection qui s'est déroulée samedi dernier lors d'un congrès extraordinaire à la salle Maco Nena de Papeete. Après avoir déposé sa candidature surprise la veille du scrutin, puis l'avoir finalement retiré au dernier moment, Gaston Flosse invitait la presse à sa permanence pendant que se déroulait l'élection pour fustiger celui qu'il a qualifié de “serpent qui lui mord la main”.



Car pour Gaston Flosse, il n'y a qu'une seule et unique personne capable de lui succéder et de s'occuper correctement de son “bébé”, comme il qualifie lui-même son parti : c'est sa femme, Pascale Haiti-Flosse. Samedi, donc, il annonçait vouloir saisir la justice dès lundi afin de faire annuler purement et simplement le congrès et invalider l'élection. “Retirer ma candidature, c'était une stratégie. Si j'avais voté, on m'aurait dit que j'acceptais tout ça. Non, là, je vais au tribunal”, promettait-il.



La balle est dans le camp des avocats



“Je n'ai toujours pas reçu de requête”, nous a confié Bruno Sandras ce mercredi. Le nouveau leader du Amuitahira'a n'a en tout cas pas attendu pour réagir de son côté afin de sortir de cette situation lunaire et récupérer son bureau. Il a donc sollicité, par le biais de son avocat, un huissier de justice afin qu'il remette à Gaston Flosse et à son épouse une “sommation de remettre les clés” des locaux du parti.



Une sommation qui a bien été remise ce mercredi matin au domicile du couple. “J'ai signé et j'ai tout déposé à notre avocat. Maintenant, c'est entre eux”, nous a confirmé Pascale Haiti-Flosse qui semble aussi très remontée contre Bruno Sandras qui a pourtant été élevé au biberon du Tahoera'a. Pour l'intéressé, c'est surtout du temps et de l'argent gaspillé en procédures inutiles. Malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pas pu joindre l'avocat du couple Flosse pour savoir quelle suite serait donnée à la sommation remise mercredi à ses clients ; et si oui ou non il allait intenter une action visant à invalider l'élection de samedi dernier.