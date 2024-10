Large victoire de Tefana sur Taiarapu en 5e journée

Tahiti, le 27 octobre 2024 - Vendredi soir marquait le début de la 5e journée de championnat de la Ligue 1 Vini , avec Tefana qui accueillait le Taiarapu FC . Les locaux se sont largement imposés sur le score de 6-2, prenant provisoirement la 3e place au classement. Cette journée a encore été marquée par plusieurs matchs reportés en raison des nombreux joueurs convoqués pour les qualifications de la Coupe du m onde 2025 de b each s occer.



Seuls trois matchs ont été joués lors de la 5e journée de la Ligue 1 Vini , perturbant la hiérarchie du championnat. Il faudra attendre que les matchs reportés soient joués pour avoir une vue d'ensemble du classement et connaître la situation précise de chaque équipe. Mais pour Tefana , l'important n'était pas là . V endredi soir , au moment de donner le coup d'envoi de sa rencontre à domicile face à Taiarapu, l’ objectif était avant tout de laver l'affront de la semaine précédente, lorsqu e les joueurs de Faa’a avaient perdu 2-1 chez eux contre Pueu. “ Il fallait vraiment qu'on se rachète ” , confiait Victor Snow, défenseur central de Tefana, qui a réalisé un match complet vendredi soir. La semaine passée, “ o n a manqué d'agressivité et on n'a pas montré le vrai visage de notre équipe. ”



Dès les premières minutes, vendredi soir, les locaux imposaient un pressing haut et agressif, empêchant Taiarapu de se créer des occasions et de s’approcher des cages de Mickaël Roche , le portier Tefanais . Avec beaucoup de ballons récupérés, les joueurs de Tefana maîtrisaient le rythme et monopolisaient le ballon . Malgré une belle circulation de balle, les occasions franches tardaient à se créer. Contre le cours du jeu, à la 20e minute, Taiarapu a surpris tout le monde en ouvrant le score : un tir de Mauna Teikituhaahaa repoussé par le gardien de Tefana arrivait dans les pieds de l'attaquant Moana Cuny, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but.



Tefana ne tarde pas à réagir



Malgré ce coup dur, les joueurs de Tefana restaient concentrés et fidèles à leur stratégie. Ils ont rapidement réagi en égalisant dix minutes plus tard, grâce à Victor Snow, qui marquait le premier de leurs six buts. Trois minutes après, Jean-Claude Chang Koei Chang transformait un penalty accordé suite à une main dans la surface, permettant aux locaux de mener 2-1. Ce premier but aurait pu libérer Taiarapu, mais au contraire, ils n'ont pas su tirer profit de cet avantage. “ Ce premier but n'a finalement pas été le bienvenu pour nous. On n’a pas su en tirer profi t et on a subi moralement ” , analysait John Burns, l'un des entraîneurs du FC Taiarapu.



La première mi-temps a viré au cauchemar pour les visiteurs, avec François Mu qui inscrivait le troisième but pour Tefana à la 45e minute, infiltrant la surface adverse, esquivant un tacle et cadrant son tir pour porter le score à 3-1 à la mi-temps.



“On a vite pris confiance ”



Dès le début de la seconde période, Victor Snow, défenseur solide de Tefana , se muait en buteur et inscrivait son deuxième but de la soirée, profitant d'un dégagement raté d'un défenseur de Taiarapu. “ On a vite pris confiance grâce à ces trois buts en première mi-temps. Toute la semaine, nos coachs ont eu un discours positif qui nous a fait du bien. On sait ce qu’on vaut et on l’a montré ce soir ” , déclarait Victor Snow. À 4-1, le rythme du match baissait quelque peu, mais l'AS Tefana, avide de buts, ne comptait pas en rester là. À la 73e minute, Teikiukumoana Robert Ah Sam, tout juste entré en jeu, décochait une frappe somptueuse des 35 mètres, envoyant le ballon en pleine lucarne. Le score montait alors à 5-1. Mais dans ce championnat, rien n’est jamais fini avant le coup de sifflet final. Après une énième mauvaise relance de la défense de Taiarapu, Heiarii Tang fusillait à bout portant le gardien adverse. Dans les arrêts de jeu, l'arbitre accordait un dernier penalty aux visiteurs, qu’ils transformaient pour conclure le score à 6-2.



Cette victoire signe une prestation aboutie pour l’AS Tefana , qui reste l'une des équipes fortes de ce championnat.



En parallèle de cette rencontre, l'AS Vénus affrontait l'AS Manu Ura . Les hommes de Mahina ont offert un spectacle somptueux à leurs supporters en inscrivant huit buts contre une équipe de Paea qui n'a pu rivaliser. Avec ce large succès 8-0, Vénus conforte sa place de leader au classement.

Dans le match d e samedi, l’AS Mira a créé la surprise en allant battre Pueu chez eux 3-2. Les promus se propulsent à la quatrième place avec un match en moins. Un beau début de saison pour une première en L igue 1.