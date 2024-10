Lancement des travaux du nouvel émissaire de la station d’épuration à Punaauia et de son poste de refoulement

Tahiti le 13 octobre 2024. La cérémonie de pose de la première pierre du nouvel émissaire de la station d’épuration de Matatia, située à Punaauia et gérée par la SEM Vaitama, également connue sous le nom de SEM Assainissement des eaux de Tahiti s'est déroulée en fin de semaine.





Entièrement financé par le Pays, ce projet marque une étape majeure dans l’amélioration des infrastructures d’assainissement de la commune, tout en renforçant la protection de l’écosystème marin local.





Mise en service en 2002, la station d’épuration de Punaauia fait partie des premières installations de ce type en Polynésie française, reflétant l’engagement précoce de la commune dans la gestion des eaux usées. Le projet de renouvellement de l’émissaire et du poste de refoulement a pour objectif d’accroître la capacité et l'efficacité du système d’assainissement, en garantissant un traitement optimal des eaux usées tout en préservant l’équilibre de l’écosystème local.



Les travaux sont répartis en deux lots distincts : Lot 1 : Rénovation de l’émissaire sous-marin

La société GEOCEAN débutera les travaux sous-marins le 3 octobre 2024. Ces interventions, encadrées par le groupement EGIS/NEOSEA, respectent des normes techniques et écologiques rigoureuses. Ce chantier, dont le montant s'élève à 1 249 547 080 F CFP HT, est intégralement financé par le Pays. Lot 2 : Modernisation du poste de refoulement et de la chambre de maintenance

Ce second lot, pris en charge par le groupement JL Polynésie et Polynésienne des Eaux, concerne la partie terrestre du projet, avec la mise à niveau des équipements permettant une meilleure gestion des eaux usées. Le coût des travaux s’élève à 540 millions de francs, entièrement couvert par le Pays.



Un Plan de Gestion de l’Environnement (PGE), élaboré par le bureau d’études GEOCEAN, a été mis en place afin de minimiser l’impact environnemental des travaux sur le littoral et l’écosystème marin. Ce plan garantira une gestion responsable du chantier, en sensibilisant l’ensemble des équipes aux enjeux environnementaux.





Les travaux maritimes, soumis aux aléas climatiques, ont été soigneusement planifiés afin d'optimiser les périodes d'intervention en mer. Les représentants de GEOCEAN, présents sur le territoire du 3 au 13 octobre, veilleront au bon déroulement des opérations maritimes cruciales, en tenant compte des prévisions climatiques afin d'assurer une exécution sans retard. La sécurité des équipes et la protection de l'environnement sont des priorités absolues. La mission de coordination en Sécurité et Protection de la Santé (SPS) sera assurée par le Bureau Veritas, garantissant le respect des normes de sécurité, des procédures techniques, et des mesures de prévention des risques tout au long du chantier.

