Lancement de la campagne Octobre rose en Polynésie française

Tahiti le 1er octobre 2024. L’ouverture officielle de la campagne Octobre Rose avec l’Institut du Cancer de Polynésie française (ICPF) et l’association Amazones Pacific s'est déroulée mardi à l'assemblée de la Polynésie française.





Après les discours officiels, un spectacle était chorégraphié par le groupe de danse Hei Tahiti dans les jardins de l’assemblée.

Les stands d’information, les ateliers et l’exposition photo se poursuivront toute la journée du mercredi 2 octobre grâce à l’association Amazones Pacific.





Le mois emblématique d’octobre connu de tous a pour objectif de sensibiliser le public au cancer du sein, de souligner l'importance cruciale du dépistage précoce, de soutenir les femmes touchées par cette maladie mais aussi de mettre en avant le rôle essentiel des soins de support tout au long du parcours de soins.





En effet, le traitement d'un cancer ne se limite pas qu’à l'éradication de la maladie. Les « soins de support » comprennent l'ensemble des soins et soutiens apportés aux patients pendant et après le cancer. Ils permettent une prise en charge globale, visant à assurer la meilleure qualité de vie possible sur les plans physique, psychologique et social.





Cette mobilisation mettra en lumière une série de photographies réalisée par Justine RUSSO, photographe spécialisée dans la mise en valeur de la Femme et coach certifiée en développement personnel. L’exposition intitulée « ‘OROMA’I, pourquoi subir ? » retracera les différentes étapes du parcours de soins à travers 12 portraits de femmes offrant un témoignage poignant sur la réalité de la maladie et rendant hommage à celles qui ont traversé ces épreuves. Elle est visible dans le Hall de l’Assemblée du 30 septembre au 03 octobre 2024.