Lancement de Parcoursup 2025: des nouveautés pour mieux informer face aux angoisses

Paris, France | AFP | jeudi 12/12/2024 - Le portail Parcoursup 2025, qui ouvrira mercredi prochain, tentera d'apporter plus d'informations aux lycéens, notamment sur le profil des candidats les plus à même d'intégrer une formation donnée ou sur les débouchés, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur.



Avec environ 24.000 formations proposées, un chiffre proche de l'an dernier, le portail affiche des nouveautés conçues "avec les lycéens pour que ce soit compréhensible et interactif", a-t-on indiqué jeudi au ministère lors d'une conférence de presse.



"Trois grandes évolutions seront accessibles dès le 18 décembre, date de l'ouverture de la plateforme pour la consultation de l'offre de formations proposée pour la rentrée 2025", précise le ministère dans un communiqué.



"Une carte d'identité" pour chaque formation précisera le statut de l'établissement (public, privé sous contrat ou sans contrat), le caractère sélectif ou non de la formation, le nombre de places disponibles", et l’éligibilité aux bourses.



Des efforts ont aussi été faits pour rendre plus transparents les critères de sélection.



En fonction des spécialités et d'une moyenne donnée, les lycéens pourront avoir une idée de leurs chances d'accéder à une formation: "rare", "occasionnellement", "régulièrement", "plus de 50%"...



Des vignettes donneront des chiffres sur les profils des lycéens qui ont intégré une formation donnée, sur le nombre de refusés, etc, lors des trois années précédentes.



Les élèves se verront rappeler qu'il leur faut penser à des choix alternatifs et que la moyenne ne fait pas tout, afin "d'éviter à la fois l'autocensure et l'excès de confiance".



Parcoursup intègrera également en 2025 de nouvelles données sur les taux d’insertion professionnelle et les poursuites d’études.



Enfin, "le calendrier de la session 2025 a été repensé pour réduire l'attente et l'incertitude".



Après la découverte de la nouvelle offre de formations, les lycéens et étudiants en recherche d’une réorientation pourront s’inscrire sur la plateforme "et formuler leurs vœux à partir du 15 janvier".



La phase principale d’admission débutera le 2 juin et le classement des vœux en attente interviendra entre le 6 et le 10 juin pour qu'un "maximum de lycéens puissent recevoir au moins une proposition d’admission avant les épreuves écrites du baccalauréat", relève le communiqué.



Parcoursup et la pression scolaire figurent parmi les revendications d'une mobilisation lycéenne qui a conduit au blocage de plusieurs établissements scolaires ces dernières semaines. "C'est un site internet qui va forger notre avenir et nous, on ne veut pas de ça", dénonçait jeudi Victor, devant le lycée Hélène Boucher à Paris.



"Il ne faut pas nier qu'il y a une angoisse, c'est aussi lié à une transition vers le supérieur", relativise-t-on au ministère de l'Enseignement supérieur.



L'an dernier, autour de 945.000 candidatures ont été déposées sur Parcoursup, d'après le ministère.