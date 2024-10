Lancement d'une coopérative avec des "médias indépendants"

Paris, France | AFP | mardi 08/10/2024 - Avec l'aide de près d'une vingtaine de médias se revendiquant "indépendants", une coopérative de soutien à la presse, Coop-médias, sera mise sur les rails mercredi à Paris, avec une première levée de fonds, a-t-on appris mardi auprès de ses initiateurs.



La soirée de lancement se tient à l'Académie du climat, avec la présence annoncée de représentants de ces médias - Politis, Blast, Médiacités, Les Jours, Rue89... - et de Benoît Hamon, président d'Economie sociale et solidaire France.



Le projet de Coop-médias "est né il y a quelques mois" au sein du Collectif pour une transition citoyenne, "en écho au mouvement de concentration des médias, de montée de l'extrême droite et en miroir d'Etats généraux de l'information qui se sont vite révélés décevants", selon un communiqué.



Voulus par le président de la République, Emmanuel Macron, ces vastes Etats généraux se sont conclus mi-septembre par une série de propositions au devenir incertain, car relevant du Parlement, de l'Union européenne, parfois de l'auto-régulation du secteur.



Coop-médias prend la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif, et associe des médias indépendants, des structures issues de l'économie sociale et solidaire, et les citoyens intéressés.



Il est possible de souscrire des parts, à 100 euros l'unité. L'intégralité des bénéfices seront obligatoirement réinvestis dans le projet. "C'est un placement et non un don. Cela n'existait pas jusqu'alors" sous cette forme en soutien à la presse, selon Lucie Anizon, qui en assure la direction générale.



Coop-médias a vocation à financer des médias indépendants, aider à leur diffusion et mutualiser des moyens.