Lana Tetuanui, démissionnaire mais pas trop

Tahiti, le 22 août 2024 – La sénatrice Lana Tetuanui a fait son retour dans l'hémicycle de Tarahoi ce jeudi matin pour la première fois depuis sa démission du Tapura huiraatira le 14 juin dernier. Mais c'est bien dans les rangs du Tapura qu'elle continue de siéger puisqu'elle n'a toujours pas démissionné du groupe à l'assemblée.



Un pied dedans, un pied dehors. Après avoir tapé du poing sur la table en démissionnant du Tapura huiraatira en juin dernier parce que sa fille n'avait pas été choisie par le parti pour être candidate à la députation, Lana Tetunaui semble faire marche arrière. Aux abonnés absents depuis ce coup de sang, elle est réapparue ce jeudi à Tarahoi... aux côtés de ses collègues du groupe Tapura huiraatira. Pourtant, comme nous l'a confirmé Édouard Fritch, le parti a bel et bien “enregistré et acté” sa démission. C'est bien là que le bât blesse et que le coup de bluff de la représentante-sénatrice s'arrête. Car depuis, lors des rares séances qui se sont tenues à l'assemblée, c'est quand même toujours à un élu du Tapura à qui elle a donné sa procuration.



Et pour cause puisqu'elle n'a jamais envoyé son courrier de démission du groupe Tapura au président de l'assemblée Antony Géros, comme nous l'a confirmé son directeur de cabinet. Il semblait donc légitime d'interroger la principale intéressée ce jeudi à l'assemblée sur son positionnement. Car de deux choses l'une. Ou elle demande à réintégrer le parti auquel cas il faudrait qu'elle adresse un courrier au président du parti qui doit ensuite faire avaliser cette décision par le conseil politique, ou elle démissionne aussi du groupe à l'assemblée. D'autant qu'en attendant, sa fille, qui s'est portée candidate contre Pascale Haiti aux législatives, est toujours collaboratrice du Tapura huiraatira. Mais Lana Tetuanui n'a pas souhaité nous répondre. Dont acte.