La vague de grippe sur la fin après cinq mois

Tahiti, le 4 mai 2023 – Dans son bulletin de surveillance sanitaire hebdomadaire, la Direction de la santé annonce la fin de la vague de grippe qui touche le fenua depuis cinq mois.



Comme chaque semaine, la Direction de la santé a révélé ce jeudi, son bulletin de surveillance sanitaire. Dans celui-ci, on apprend la “fin de la vague épidémiologique de grippe”, qui a débuté il y a cinq mois. Cette vague aura duré deux fois plus longtemps que celles des dernières années. Comme à chaque vague, les 60-79 ans représentent la catégorie de malades où les hospitalisations ont été les plus fréquentes (34%). Pendant cette période, huit patients atteints de grippe et âgés de 26 à 79 sont décédés. Côté Covid-19, 30 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière pour 186 tests rapportés.