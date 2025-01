La tournée de Saint-Sylvestre du haut-commissaire : Hommage et prévention

Tahiti, le 31 décembre 2024 - En ce 31 décembre, le haut-commissaire Éric Spitz a effectué sa traditionnelle tournée de Saint-Sylvestre, rencontrant les agents des différents services mobilisés pour garantir la sécurité et la sérénité des festivités. L’occasion de saluer leur engagement quotidien et de rappeler un message de prévention face au lourd bilan de la sécurité routière en 2024, marqué par 39 décès, dont un tiers survenus lors de ces cinq dernières semaines.



En ce 31 décembre, alors que la majorité des Polynésiens s'apprêtent à célébrer la nouvelle année, le haut-commissaire de la République, Éric Spitz a honoré sa tradition annuelle : rencontrer les agents des services mobilisés pour assurer la sécurité et la sérénité de tous en cette nuit festive. De la brigade de gendarmerie des transports aériens jusqu'au Centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie nationale, en passant par l'aéroport, les douanes, la police aux frontières (PAF), le service des urgences du CHPF, le Samu, la Direction territoriale de la police nationale ou encore les pompiers de Punaauia et le JRCC (Centre de coordination de sauvetage maritime), Éric Spitz a multiplié les échanges. Ces visites sont l'occasion de témoigner aux agents la reconnaissance de l'État pour leur engagement sans faille, 365 jours par an, de jour comme de nuit.



"Ils veillent sur notre sécurité 24 heures sur 24, et plus particulièrement lors des soirs de fête," a souligné le haut-commissaire. Ce geste vise à rappeler que derrière les festivités, des hommes et des femmes se mobilisent pour garantir la sécurité de tous.



Un message de prudence sur les routes



Lors de son passage au Samu, le haut-commissaire a également insisté sur un message crucial en cette période de célébrations : celui de la prévention. Alors que les couloirs des urgences étaient encore calmes en cette fin d’après-midi, Éric Spitz a rappelé que la nuit de la Saint-Sylvestre, souvent synonyme d'excès, est également une source de drames sur les routes.



D’autant quele bilan de l'année 2023 en matière de sécurité routière est alarmant, avec 39 décès enregistrés. Pire encore, le haut-commissaire a souligné une recrudescence tragique lors des cinq dernières semaines de l'année, qui ont concentré un tiers de ces accidents mortels de l’année. « Cette année avait bien commencé, mais dès que la vigilance baisse, le bilan s’alourdit. C’est catastrophique pour certains familles » a-t-il déclaré.



Ce rappel s'inscrit dans une stratégie globale de sensibilisation visant à inciter la population à la prudence, notamment lors des déplacements nocturnes. L'alcool, la vitesse et l'inattention restent les principales causes de ces accidents. En ce soir de fête, Éric Spitz a appelé chacun à la responsabilité : « Il faut retenir les personnes qui auraient dîné chez vous et abusé d’alcool ou de stupéfiants ».







