La terre des Hommes s’invite à Mama’o pour la 53e édition du salon des Marquises

Tahiti, le 1 juin 2023 – La 53e édition du salon des Marquises s'est ouverte jeudi matin au parc-exposition de Mama’o. Quatre-vingt-dix artisans seront présents sur place chaque jour, de 8 à 18 heures, jusqu'au 11 juin prochain.



Au parc-exposition de Mamao, on ne dit plus “ia ora na” mais bien “kaoha nui”. En effet, ce jeudi, le 53e salon des Marquises a ouvert ses portes, sous les chants et les danses traditionnelles marquisiennes pour le plus grand bonheur des visiteurs, venus chiner sur les échoppes, une merveille de l'artisanat de la terre des Hommes. Jusqu'au 11 juin prochain, de 8 à 18 heures, 90 artisans seront présents chaque jour pour vendre leurs œuvres faites d’os ou de bois sculptés. “C'est l'occasion pour nous de venir présenter nos produits. Pour les consommateurs, c'est super aussi, car il n'y a pas d'intermédiaire, donc les prix sont forcément moins élevés que dans des magasins à Tahiti. On leur explique également comment sont fabriquées nos marchandises”, révèle l'un des exposants. “Là, par exemple, c'est un collier fait à base d'os de chèvre et de dents de cochon et là, c'est une dent d'espadon sculptée. Le poisson faisait 300 kg”, ajoute-t-il en présentant le fruit de son travail. Durant toute la durée de l'événement, de nombreuses animations seront organisées, comme des prestations de danse, des ateliers de confection de kumu hei, d'enfilage de colliers de graines, de peinture sur tapa et même un concours de sculpture.