La tempête tropicale Yagi s'abat sur les Philippines, faisant onze morts

Manille, Philippines | AFP | lundi 02/09/2024 - La tempête tropicale Yagi qui souffle sur les Philippines depuis dimanche, provoquant des inondations et glissements de terrain, a fait onze morts, a indiqué lundi le gouvernement.



La tempête tropicale a touché terre sur l'île principale de Luzon lundi après-midi après avoir frôlé l'est de l'archipel dans la nuit de dimanche à lundi, les services météorologiques prévoyant encore de fortes pluies qui pourraient provoquer davantage de catastrophes naturelles.



Par mesure de précaution, les écoles et les administrations de la capitale Manille ont été fermées pour la journée, les liaisons en ferry dans les zones concernées ont été suspendues et 29 vols intérieurs ont été annulés.



Trois personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées dans un glissement de terrain lundi à Antipolo, près de la capitale qui a également subi des pluies torrentielles, a déclaré à l'AFP Relly Bonifacio, un porte-parole de la ville.



Les corps de quatre autres personnes, toutes victimes de noyade, ont été retrouvés lundi dans trois autres zones de cette localité, après que des cours d'eau sont sortis de leur lit, a-t-il détaillé.



Dans la ville de Naga, dans l'est du pays, l'une des plus fortement touchées par la tempête, un homme a été électrocuté en raison de la montée des eaux et une petite fille s'est noyée, selon les secouristes.



"Le niveau de l'eau était au-dessus de notre tête à certains endroits", a déclaré à l'AFP Joshua Tuazon, du bureau de la sécurité publique de la ville, ajoutant que des centaines d'habitants avaient été secourus.



Plus de 300 personnes ont été évacuées lundi, en attendant que les eaux de crue baissent dans cette ville de 210.000 habitants.



Deux glissements de terrain ont tué deux personnes et endommagé cinq maisons dans la ville de Cebu, au centre de l'archipel, dimanche, a indiqué à l'AFP le bureau local des catastrophes.



La tempête a également déclenché en mer de forts courants et de grosses vagues qui ont fait des dégâts dans la baie de Manille lundi. Une barge et un pétrolier ont heurté une digue et une autre barge est partie à la dérive, ont indiqué les garde-côtes.



Un remorqueur et un petit bateau de transport de passagers sont également entrés en collision alors qu'ils étaient ancrés, provoquant un incendie à bord du second navire, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.



Dix-huit personnes à bord, tous membres d'équipage, ont été secourues et un navire des garde-côtes a été mobilisé pour éteindre le feu.



La tempête Yagi a aussi frappé la municipalité de Casiguran, au nord-est de Manille, lundi après-midi, avec des vents soutenus de 85 kilomètres à l'heure, a déclaré le service météorologique de l'État.



La tempête devrait traverser le nord de Luzon pendant la nuit de lundi à mardi avant de s'éloigner en mer de Chine méridionale mardi matin, selon les prévisions.



Le service météorologique a mis en garde contre un "risque minime à modéré" d'importantes vagues côtières dans le nord de Luzon.



Chaque année, les Philippines et ses eaux environnantes subissent une vingtaine de tempêtes et typhons, endommageant les maisons, les infrastructures, et faisant plusieurs dizaines de morts.



A mesure que la planète est touchée par le réchauffement climatique, les tempêtes et typhons deviennent de plus en plus puissants, avertissent les scientifiques.