La tempête tropicale Francine progresse dans le sud des Etats-Unis

Houma, États-Unis | AFP | jeudi 12/09/2024 - La tempête tropicale Francine - initialement classée en ouragan - se déplace jeudi vers l'intérieur des terres dans le sud des Etats-Unis, privant beaucoup d'habitants d'électricité et faisant craindre de sévères inondations.



Les chaînes de télévision locales ont diffusé des images de villes balayées par la tempête, avec certaines rues inondées et des habitants protégeant leurs propriétés avec des sacs de sable.



Plus de 380.000 foyers et commerces étaient privés d'électricité dans la matinée en Louisiane, selon le site poweroutage.us, qui recense les coupures. Le Mississippi et l'Alabama, deux Etats proches, commencent également à ressentir les effets de la tempête et comptent plus de 75.000 foyers et commerces sans courant.



"Les fortes précipitations se propagent à travers le Mississippi, l'Alabama, et le nord de la Floride", ont averti les services météo nationaux (NWS) dans leur bulletin de 12H00 GMT.



Selon le Centre américain des ouragans (NHC), la tempête devrait toutefois s'affaiblir en progressant dans l'intérieur des terres.



Francine avait touché terre mercredi après-midi (22h00 GMT) en Louisiane en tant qu'ouragan de catégorie 2 sur une échelle de 5, avant d'être rétrogradé en catégorie 1, selon le NHC.



Quelques heures plus tard, Francine a été classée en tempête tropicale, avec des vents de 85 km/h, provoquant une montée d'un à deux mètres du niveau de la mer et des pluies diluviennes dans certaines zones de Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama et de la Floride.



La région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans a été particulièrement exposée et le maire avait appelé les habitants à se terrer chez eux. Cette grande ville de Louisiane avait été particulièrement meurtrie en août 2005 par l'ouragan Katrina, l'un des plus meurtriers de l'histoire des Etats-Unis avec plus de 1.800 morts.



- Ecoles fermées -



En Louisiane, de nombreuses localités ont donné des ordres d'évacuation. Le président Joe Biden a décrété mardi l'état d'urgence dans l'Etat, une mesure qui permet de débloquer des fonds fédéraux pour aider les autorités locales.



Les écoles et les universités autour de la capitale de la Louisiane, Baton Rouge, ont décidé de fermer leurs portes vendredi.



A Houma, petite ville au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans, les habitants se sont affairés en amont de l'arrivée de l'ouragan. "Nous voulons nous assurer qu'ils ont de l'essence pour leurs groupes électrogènes et qu'ils ont des produits de première nécessité avec eux", a expliqué à l'AFP Alicia B., responsable d'une station-service restée ouverte.



Dans les rues, les sacs de sable ont été disposés aux entrées des bâtiments pour empêcher l'eau d'entrer.



Les membres de la Garde nationale de l'Etat avaient indiqué se tenir prêts à intervenir avec 32 hélicoptères, 387 véhicules et 87 navires mobilisés pour porter assistance. Quelque 1,1 million de litres d'eau sont stockés et prêts à être distribués en cas de besoin, ont-ils indiqué sur X.



Le Centre national des ouragans surveille en permanence la tempête, notamment en envoyant des avions voler en son coeur.



Selon les prévisions de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) fin mai, la saison des ouragans dans l'Atlantique nord - qui s'étend de début juin à fin novembre - doit être particulièrement agitée cette année notamment en raison de la chaleur des océans, qui alimente les ouragans.



Cette saison a déjà été marquée par trois ouragans, dont Béryl et Debby, qui ont fait plusieurs dizaines de morts.