La tempête Debby fait s'échouer plus d'un million de dollars de cocaïne en Floride

Miami, États-Unis | AFP | lundi 05/08/2024 - La tempête tropicale Debby a amené comme prévu des vents violents et des pluies torrentielles sur la Floride lundi, ainsi qu'une surprise: 25 paquets de cocaïne soigneusement emballés, d'une valeur de plus d'un million de dollars.



Debby a touché terre lundi dans le nord-ouest de l'Etat en tant qu'ouragan de catégorie 1 sur une échelle de 5, avant d'être rétrogradée en tempête tropicale.



Plus au sud, les vagues qu'elle a générées ont fait s'échouer une cargaison clandestine de cocaïne dans l'archipel des Keys, les îles les plus méridionales de l'Etat.



"Debby a poussé 25 paquets de cocaïne (environ 32 kilos au total, ndlr) sur une plage des Keys de Floride", a annoncé sur X Samuel Briggs, le chef local de la police aux frontières.



La marchandise, d'une valeur de plus d'un million de dollars, a été découverte par un promeneur qui a prévenu les autorités, a-t-il précisé.



Debby a causé la mort d'une personne en Floride et provoqué de vastes coupures d'électricité affectant des dizaines de milliers d'habitants.



La tempête pourrait générer des précipitations historiques et des inondations catastrophiques, selon les autorités.



L'archipel des Keys est situé à proximité de plusieurs pays des Caraïbes qui servent de plaque tournante au trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe.

le Mercredi 7 Août 2024 à 06:35 | Lu 104 fois