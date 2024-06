La station marine de Teahupo’o inaugurée

Tahiti, le 20 juin 2024 – La nouvelle station Pacific de Teahupo’o est opérationnelle. Dès que les travaux de la marina seront terminés, elle permettra de servir les pêcheurs, excursionnistes, plaisanciers et résidents du Fenua ‘Aihere à quai, à la fois en essence et en gasoil. Une avancée pratique qui va de pair avec une esthétique locale.



Elle a l’allure d’un bungalow sur pilotis, mais c’est bien une station-service ! Inauguré ce jeudi matin, le nouveau point de distribution en carburants de la marina de Teahupo’o “sort de l’ordinaire”, comme l’a souligné Albert Moux, président du groupe Pacific Energy. “C’est un modèle unique qu’on va développer ailleurs”, a-t-il annoncé. “C’était une obligation pour nous de s’intégrer au paysage. C’est une base de deux containers de 20 pieds, et il était hors de question d’avoir deux boîtes au bord de l’eau à l’approche des Jeux olympiques”, nous a précisé Alain Pontonnier, directeur commercial et marketing, au sujet de l’esthétisme de l’habillage.



Ce projet représente un investissement d’un peu plus de 20 millions de francs pour l’entreprise. Sur le plan technique et pratique, la nouvelle station est positionnée en bout de quai, en remplacement de la cuve de gasoil détaxé, autrefois réservée aux pêcheurs. Un système connecté permet de suivre en temps réel le niveau des cuves, d’une capacité de 10.000 litres pour le gasoil et de 19.000 litres pour le sans-plomb. Un espace de paiement abrité, faisant aussi office de bureau et de boutique d’appoint, complète l’ensemble.



Mise en service avant les JO “Merci pour la population ! Et nous sommes heureux que ce soient des gens de Teahupo’o qui gèrent cette station”, a déclaré la maire déléguée Roniu Tupana-Poareu, à l’intention de Melvina Parker et James Pito. “C’est une joie d’avoir enfin une vraie station, qui soit belle et dans les normes. On avait ce projet depuis longtemps, mais on n’avait jamais eu les moyens de le réaliser. Ça va être beaucoup plus pratique pour tout le monde !”, se réjouit la gérante et présidente de la coopérative des pêcheurs, qui a bénéficié d’une cuve temporaire le temps du chantier.



Les pêcheurs, excursionnistes, plaisanciers et habitants du Fenua ‘Aihere pourront bientôt venir faire le plein directement à quai. La marina étant toujours en travaux, la mise en service de la station devrait intervenir d’ici au 12 juillet, au plus tard. Avec les épreuves olympiques de surf, l’ouverture sera marquée par un pic d’activité. Les prochaines semaines seront donc dédiées à la prise en main de ce nouvel outil.

Mannix Tetopata, pêcheur professionnel : “Ça va nous faciliter la vie” “C’est vraiment positif pour nous, les pêcheurs, mais aussi pour la population. Il y a des gens qui se débrouillent comme ils peuvent pour aller jusqu’à Vairao ou Taravao pour s’approvisionner. Certains résidents du Fenua ‘Aihere n’ont pas de voiture… J’ai revendu mon bonitier, et mon poti mārara tourne à l’essence. Ça va nous faciliter la vie, car avant, il n’y avait que du gasoil. Maintenant, on a hâte que la marina rouvre au public. Au niveau de la coopérative, on pourra vendre plus de glace et ça nous permettra de mieux tourner.”



