La semaine de la poste, pour célébrer l'histoire de l'OPT



Tahiti, le 7 octobre 2024 – Jusqu’au 11 octobre prochain, l'OPT et ses filiales célèbrent la Semaine de la Poste avec une série d'événement. Ce moment sera aussi l'occasion pour le groupe de télécommunications de rappeler l'histoire et l'héritage postal, par qui “tout a commencé”.



À l'occasion de la Journée Mondiale de la Poste, le Groupe OPT et ses filiales, Fare Rata, Onati et Marara Paiement, célèbre la Semaine de la Poste jusqu’au vendredi 11 octobre. Cet événement, qui s'inscrit dans une tradition d'hommage à l'héritage postal, sera l’occasion de mettre en lumière les principaux jalons de l’histoire de ces entités locales et de célébrer les évolutions technologiques qui ont transformées leur métier tout du siècle dernier. Pour rappel, l'histoire de l'OPT au Fenua commence au début du XXe siècle, en 1915, avec la mise en place du premier réseau postal, sous l'égide du gouverneur des Établissements français d’Océanie



Un héritage à honorer



Cette semaine de festivités s’articule autour d’une série d’initiatives de communication sur les réseaux sociaux, notamment les pages Facebook de chaque filiale. Les Polynésiens auront ainsi l’opportunité de redécouvrir l’histoire fascinante de la Poste en Polynésie, depuis ses débuts jusqu’à aujourd'hui. Chaque jour, une filiale présentera une courte vidéo retraçant son évolution. L'occasion pour l'OPT de rappeler que “tout a commencé avec la Poste”.



“C’est elle qui a posé les fondations de ce que nous connaissons aujourd’hui : les services postaux, financiers et de télécommunications. Ces trois domaines essentiels qui forment le cœur des activités du groupe OPT ont tous résulté de la Poste. Cette semaine est donc l’occasion de rappeler que ces services, qui nous sont familiers aujourd'hui, trouvent leurs origines dans cette institution pionnière qui a su évoluer afin de répondre aux besoins des Polynésiens, au fil des décennies”, détaille l'OPT dans un communiqué au sujet de l'événement.



Parallèlement aux vidéos et aux échanges sur l’histoire des filiales, la semaine mondiale de la Poste sera marquée par une séance de dédicace exceptionnelle du calendrier philatélique 2025 de Fare Rata. Ce rendez-vous est prévu ce mardi, de 9 heures à 10h45 à l’Hôtel des Postes de Papeete, et promet d’être une belle occasion pour les passionnés de philatélie de repartir avec un souvenir précieux.



​Un programme riche en événements Lundi 7 octobre : Fare Rata présentera l’histoire de la Poste en Polynésie française, mettant en avant son rôle dans la distribution postale. Mardi 8 octobre : ONATi/VINI se penchera sur l’évolution des télécommunications en Polynésie française, en mettant en lumière les avancées technologiques majeures. Mercredi 9 octobre : Une séance de dédicace du calendrier philatélique sera ouverte au public, offrant une occasion unique de rencontre avec Miss Tahiti 2024 et ses dauphines. Jeudi 10 octobre : Marara Paiement dressera un bilan de l’évolution des services financiers et de leur importance pour la population polynésienne. Vendredi 11 octobre : Le Groupe OPT clôturera la semaine avec un récapitulatif des événements passés, en présence de sa Présidente-Directrice Générale, Hinatevahinetureiariki DELVA.

Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 7 Octobre 2024 à 14:31 | Lu 264 fois