La santé mentale expliquée aux jeunes

Tahiti, le 17 octobre 2024 – À l’occasion des Semaines d’information sur la santé mentale, la Maison de l’adolescent de Taravao a ouvert ses portes au grand public, ce jeudi. Plusieurs établissements en ont profité pour sensibiliser leurs élèves.





Depuis quatre ans, la Maison de l’adolescent du Fare Tama Hau dispose d’une antenne à Taravao. Psychologue, infirmière, éducatrice spécialisée et agent social, une équipe de quatre professionnelles reçoit les jeunes et les parents, selon leurs besoins. À l’occasion des Semaines d’information sur la santé mentale, la structure de la Presqu’île a organisé une journée portes ouvertes, ce jeudi, entre ses bureaux et le futur Espace Jeunes.



Au programme : quatre ateliers autour du thème “en mouvement pour notre santé mentale”. Agent social, Priscilla Maro-Leboucher a misé sur le ‘ori Tahiti pour briser la glace, mais pas seulement. “Faire du sport, ou tout simplement bouger, ça fait du bien physiquement et mentalement”, remarque-t-elle.



Si les bases ont été rappelées – bien dormir, bien manger, ne pas abuser des écrans –, d’autres données essentielles ont été partagées. “J’explique le fonctionnement du cerveau et son développement particulier à l’adolescence, associé à des messages de prévention”, précise Karine Ducrot, en tant qu’infirmière.



Quatre ateliers ciblés

En complément d’un groupe de parole, le dernier atelier sur l’équilibre psychique était imagé sur le principe de la voie lactée, avec ses satellites et ses astéroïdes. “L’idée, c’est de montrer que la santé mentale varie en fonction de plein de choses : nos ressources internes et externes, les obstacles, les faits marquants, des signaux d’alerte, etc. Ça amène les participants à se poser beaucoup de questions. En ayant conscience de tout ça, ils pourront plus facilement agir pour régler un éventuel déséquilibre”, analyse Heitini Taurua, éducatrice spécialisée.



Des collégiens et plusieurs élèves issus de structures spécialisées étaient attendus. Monitrice à la Maison familiale rurale (MFR) Tumoana Rama de Vairao, Honotea Tevaearai a accompagné six jeunes filles de 14 à 17 ans. “Cette thématique nous intéresse, car à notre niveau, on n’a pas de formation approfondie sur le sujet, alors que la plupart de nos élèves vivent des situations difficiles de précarité, de décrochage scolaire, etc. Aborder le sujet de la santé mentale, c’est bénéfique pour elles et pour nous, pour mieux les accompagner dans leur apprentissage”, estime la responsable.



Selon l’équipe, les motifs de consultation à Taravao sont variés, comme ailleurs, avec “des ados en situation de mal-être, qui ont des problèmes de couple, qui subissent des violences intrafamiliales ou qui ont une addiction au paka”, à titre d’exemple.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 17 Octobre 2024 à 18:51 | Lu 187 fois