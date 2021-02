La réouverture de quatre musées à Perpignan suspendue par la justice

Montpellier, France | AFP | lundi 15/02/2021 - Un maire "ne peut procéder lui-même à cette ouverture": le tribunal administratif de Montpellier a suspendu lundi les arrêtés du maire RN de Perpignan Louis Aliot, qui avait décidé de rouvrir quatre musées municipaux, à l'encontre des directives sanitaires du gouvernement.



S'appuyant sur le décret gouvernemental du 29 octobre 2020 ordonnant la fermeture au plan national des musées et lieux culturels dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le juge a suspendu l’exécution des arrêtés pris le 8 février par l'élu, a précisé dans un communiqué le tribunal, saisi en référé par le préfet des Pyrénées-Orientales.



"Nous regrettons cette décision qui éloignera encore un temps nos concitoyens durement éprouvés par cette crise sanitaire", a réagi M. Aliot sur Twitter, annonçant dans un communiqué distinct qu'il ferait appel du jugement. "La culture est un besoin essentiel qui ne demande qu'à s'exprimer", a-t-il ajouté sur Twitter.



Le musée des monnaies et médailles Joseph Puig, le muséum d’histoire naturelle, le musée Hyacinthe Rigaud et le musée de la Casa Pairal resteront fermés mardi. Selon M. Aliot, le seul musée Hyacinthe Rigaud avait accueilli quelques 2.000 personnes depuis sa réouverture le 9 février.



Le maire de Perpignan "a méconnu les dispositions" de l'article 45 du décret du 29 octobre 2020 en autorisant l'ouverture de ces quatre établissements, selon le tribunal.



"Les circonstances invoquées par la commune, tirées de la mise en place de protocoles sanitaires particulièrement stricts (...), si elles sont susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par le Premier ministre sur la fermeture de ce type d'établissement, ne permettent pas à un maire de procéder lui-même à cette ouverture", a-t-il ajouté.



L'interdiction d'ouverture des lieux culturels à Perpignan "n'est plus justifiée", avait plaidé lui-même lundi matin Louis Aliot, en se fondant sur "l'amélioration des chiffres et de la situation sanitaire". L'édile avait souligné que la région Occitanie, le département des Pyrénées-Orientales et Perpignan ne faisaient "pas partie des zones les plus contaminées" en France.



Un musée rouvert aussi à Issoudun



Dans ce contexte, "les autorités locales et singulièrement la mairie de Perpignan sont à même d'évaluer ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas", avait-il assuré.



"Nous avons simplement tenu compte du contexte sanitaire et de nos équipements culturels et des voix qui s'élèvent des milieux culturels et des milieux populaires, de ceux qui veulent avoir accès au monde de l'esprit" et non seulement à ce qui est commercial, avait conclu M. Aliot.



Il y a une semaine, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait répété que les musées et les monuments seraient les premiers à rouvrir "quand nous aurons une décrue", critiquant "des initiatives purement politiciennes (qui) ne défendent pas la cause de la culture".



Mais dans le secteur culturel, des voix s'élèvent de manière croissante pour contester la fermeture des lieux culturels par le gouvernement, alors que la plupart des commerces ou les cultes continuent à fonctionner pendant la pandémie.



La fronde des municipalités concernant l'ouverture des lieux culturels ne s'est pas limitée à Perpignan ou au RN.



Vendredi, le maire socialiste d'Issoudun (Indre) a annoncé la réouverture de son musée sans attendre "l'expérimentation" réclamée par les grandes villes pour la reprise des activités des lieux culturels.



"Les musées sont des lieux de culture essentiels (...), des lieux où le risque de contamination est le plus faible (...), où on ne mange pas, ne boit pas, ne fume pas, où l’on est invité à ne pas toucher", a fait valoir André Laignel, maire d'Issoudun et vice-président de l'Association des maires de France (AMF). "Leur fermeture permanente et totale est devenue manifestement disproportionnée", a-t-il affirmé.