

La prévention des addictions par les jeunes

Tahiti, le 28 janvier 2026 – Alcool, tabac, cigarettes électroniques, drogues, mais aussi écrans, autant de risques d’addiction qui font l’objet d’une action de prévention au lycée Tuianu Le Gayic de Papara. Sensibilisés, des élèves de seconde se mobilisent cette semaine à travers différents supports réalisés par leurs soins.





L’accueil à l’entrée du lycée Tuianu Le Gayic de Papara était un peu différent, ce mardi matin. Des élèves de 2nde C ont profité de l’affluence qui précède les premiers cours de la journée pour mener une action de prévention contre les addictions. Après plusieurs mois de travail, des flyers ont été distribués : réalisés par la classe, ils abordent les risques à travers des illustrations et des textes courts, des poésies ou des acrostiches.



“Les élèves ont été formés par le CPSA (Centre de prévention et de soin des addictions, NDLR) qu’ils ont pu visiter et où ils ont été sensibilisés. Le Fare Tama Hau est aussi venu pour ouvrir la discussion sur ces sujets. Ce sont vraiment les élèves qui portent ce projet : le message passe mieux en faisant à leur façon et avec leurs codes”, explique Fabrice Dorchies, infirmier scolaire et coordinateur du projet “Sans addiction, ‘aito aujourd’hui, lawpii demain”, un slogan positif inspiré par les jeunes. “Le discours de sensibilisation est adapté au public et porté par des élèves qui ont été sensibilisés aux conséquences des addictions. Le but, c’est d’éviter de rentrer dans des process qui peuvent les mettre en danger. Il y a un phénomène de mimétisme chez les jeunes qu’on peut utiliser pour véhiculer des messages positifs”, précise le proviseur du lycée, Christophe Tellier.



Flyers, affiches, questionnaires

D’un point de vue pédagogique, cette démarche a bénéficié d’une approche pluridisciplinaire avec le soutien de Valérie Yu-Tsuen, professeure de français, et de Vetea Guiol, professeure de sciences de la vie et de la Terre (SVT), également professeure principale de la 2nde C. “La sensibilisation auprès des pairs, ça fonctionne. On sait qu’il y a beaucoup à faire au sujet des addictions et que ce n’est pas gagné, mais c’est une bonne façon d’avancer. Ce sont des élèves de seconde qui commencent leur cursus au sein du lycée et qui pourront peut-être poursuivre leurs actions l’an prochain”, souligne l’enseignante.



Alcool, tabac, cigarettes électroniques, drogues, mais aussi écrans, tous ces risques majeurs éminemment d’actualité sont passés en revue dans une exposition complémentaire mêlant affiches officielles et créations originales des jeunes lycéens, qui ont su joindre les mots à l’image pour interpeler leurs camarades. Jeudi, un stand avec un quizz et un questionnaire plus personnel est prévu. Une vidéo réalisée par un élève de l’option cinéma audiovisuel sera également diffusée dans la semaine. Pour Vaiitihere et Heinui, 15 ans, le message est clair : “La drogue, ça n’arrange rien dans la vie. Pareil pour les écrans. Certains n’osent pas trop en parler, mais au contraire, il faut libérer la parole sur ces sujets et ne pas rester seul en cas de problème”.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 28 Janvier 2026 à 14:47




