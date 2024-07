La présidente de Radio France soutient Adèle Van Reeth visée par une motion de défiance

Paris, France | AFP | vendredi 12/07/2024 - La présidente de Radio France Sibyle Veil a exprimé jeudi sur son compte X son soutien à Adèle Van Reeth, directrice de France Inter, visée par une motion de défiance voté la veille par la majorité de la rédaction.



"Je salue le travail mené par @AdeleVanReeth depuis 2 saisons avec ses équipes", écrit Sibyle Veil sur le réseau social. "Elle a toute ma confiance."



Jeudi, 80% des 95 journalistes de la rédaction de France Inter ont voté une motion de défiance envers leur directrice après que la station a annoncé mercredi le remplacement de Yaël Goosz par Patrick Cohen dans l'"édito politique" de 07h44.



"Pour mériter la fidélité de nos auditeurs chaque année, nos grilles évoluent. Ce renouvellement demande travail, courage et audace : qualités dont Adèle fait preuve", justifie aussi Sibyle Veil.



Les journalistes signataires de la motion de défiance avaient appris "dans la presse", "avec consternation et colère", le retrait de cette chronique à Yaël Goosz, qui reste chef du service politique de la radio, ont-ils détaillé dans la motion de défiance envoyée à leur directrice jeudi.



Il y dénonçaient "bien d'autres décisions incompréhensibles prises par la directrice de France Inter ces derniers mois" et l'impossibilité de "continuer à lui faire confiance pour diriger cette radio".



Patrick Cohen, qui a présenté la matinale de France Inter de 2010 à 2017, abordera l'exercice de l'édito sous un angle "d'analyse et de fact-checking", a expliqué la radio à l'AFP mercredi.



Selon France Inter, Yaël Goosz doit se voir proposer un autre créneau pour intervenir sur la grille, qui reste à déterminer.



Le licenciement de Guillaume Meurice pour "faute grave", après avoir répété à l'antenne ses propos polémiques sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et l'arrêt de l'émission à succès "Le grand dimanche soir", dans laquelle il intervenait, font partie des désaccords entre rédaction et direction.



En dépit des turbulences, France Inter conserve son statut de première radio du pays, de loin, avec 6,85 millions d'auditeurs chaque jour d'avril à juin, selon les chiffres de Médiamétrie publiés mercredi.