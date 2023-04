La pose de Natitua Sud va débuter

Tahiti, le 10 avril 2023 - Le câblier Lodbrog, qui doit poser le câble sous-marin à fibre optique Natitua Sud reliant Tahiti à Rurutu et Tubuai, va débuter les opérations marines à la Presqu'île le 17 avril prochain.



L'OPT a annoncé ce week-end que le navire câblier de la société Optic Marine Services (OMS), le Lodbrog, devait arriver dans les eaux polynésiennes ce mercredi 12 avril. Dans le cadre du projet de câble sous-marin reliant Tahiti aux îles de Rurutu et Tubuai, dénommé Natitua Sud, l'OPT, Onati, OMS, Alcatel Submarine Networks (ASN) et Ti’aimoana procèderont à l’installation du système sous-marin du 17 avril au 20 mai prochain. Le câblier débutera les opérations de pose du câble sous-marin le 17 avril au lever du soleil, dans le bassin de Toahotu. Il sera assisté de plusieurs navires et embarcations de l’entreprise de travaux maritimes Ti’aimoana. Le positionnement du Lodbrog en entrée de la passe de Teputa ou, si les conditions météorologiques le permettent, au centre du bassin entre le récif de Matu’u et celui de To’amaere permettra aux équipes de remorquer le câble jusqu’à son point d’atterrage au niveau du PK 3,3 dans la commune associée de Toahotu, précise l'OPT dans un communiqué.



Pendant toute cette opération, dont la durée prévisionnelle est de 12 heures, le câble sera maintenu en surface par des bouées de couleur rouge. Il est demandé à tous les navires de maintenir une distance de sécurité de 200 mètres par rapport au câble, au navire câblier et à tous les navires participant au chantier, notamment aux supports de plongeurs arborant le pavillon apha. Les activités nautiques de loisirs (plongée, natation, sports de glisse ou de rame...) sont prescrites dans cette zone et notamment à côté du câblier dont les machines et propulseurs peuvent provoquer de fortes turbulences. À l’issue de cette opération, le câble sera immergé et positionné sur le fond par des plongeurs sous- marins. Le câblier doit quitter la zone des travaux dans la soirée du 17 avril. Plusieurs journées d’opérations sous-marines sont prévues pour compléter les travaux de positionnement et de sécurisation du câble.



Le Lodbrog poursuivra sa route vers Rurutu pour un atterrissement du câble à Moera’i le 26 avril, puis à Mata’ura sur l’île de Tubuai le 9 mai, sous réserve de conditions météo favorables.