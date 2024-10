La population de Wallis-et-Futuna a baissé d'un quart en 20 ans, avertit l'Insee

Paris, France | AFP | jeudi 24/10/2024 - La population de Wallis-et-Futuna, archipel français dans l'océan Pacifique, a diminué de plus de 25% depuis 2003 pour s'établir en 2023 à 11.151 habitants du fait notamment d'une "émigration massive", a indiqué jeudi l'Insee.



La baisse a été moins prononcée à Wallis (8.088 habitants, -19,7%), qui abrite la plupart des administrations et des commerces, qu'à Futuna (3.067 habitants, -37,1%), environ 230 km au sud-ouest. Il faut remonter au sondage de 1976, quand l'archipel comptait 9.192 habitants, pour trouver trace d'une si faible population.



"L'émigration massive des jeunes, combinée à une baisse de la natalité, explique cette baisse de la population", décrypte l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon qui la population des deux îles habitées de l'archipel "vieillit et se féminise".



Si le solde naturel reste positif, le solde migratoire a été quasiment toujours déficitaire depuis 1969, indique l'Insee, qui note toutefois que la baisse a ralenti ces cinq dernières années.



Faute de développement économique et d'établissements d'études supérieures au bac, de nombreux jeunes quitte l'archipel, vers l'Hexagone mais aussi vers la Nouvelle-Calédonie, distante de 2.100 km. Selon un sondage de 2019, 22.520 Wallisiens et Futuniens vivaient sur le Caillou.



Parallèlement, la part des moins de 20 ans a diminué de façon continue depuis 2003 pour ne plus représenter que 30,6% de la population, constate l'Insee.



"Ce vieillissement résulte du déficit de la population âgée entre 20 et 40 ans, conjugué à une baisse de la natalité et une hausse de l'espérance de vie", indique l'Institut qui note aussi une augmentation du nombre de couple sans enfants.



En revanche, la part d'habitants sans diplôme à Wallis-et-Futuna a "fortement diminué" et n'est plus que de 45,1%.



Le taux d'emploi s'établit lui à 60,1%.



L'Insee insiste sur l'importance des activités dites "annexes", qui "s'inscrivent dans la culture wallisienne et futunienne du partage et de l'échange mais aussi de la vente d'une partie de la production".



Ainsi, près d'un tiers des personnes en emploi à Futuna "pratiquent une activité annexe ayant généré des revenus", le plus souvent l'artisanat ou l'agriculture.



Situé à 16.000 km de l'Hexagone, Wallis-et-Futuna est doté d'un statut unique conciliant administration et pouvoirs traditionnels: il reconnaît l'existence des trois "royaumes", un à Wallis et deux à Futuna, ainsi qu'un statut civil personnel, fidèle aux règles ancestrales en termes de mariage, de deuil ou de garde d'enfants. Ce statut est inchangé depuis 1961.