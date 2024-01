La plateforme France.tv passe à la vitesse supérieure en vue des JO

Paris, France | AFP | jeudi 11/01/2024 - Comme toutes les chaînes historiques, France Télévisions mise plus que jamais sur le streaming: sa plateforme France.tv va s'étoffer dans les prochains mois et offrir une "chaîne olympique" à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris cet été, a annoncé le groupe public jeudi.



France.tv sera "une troisième chaîne pour les JO", avec France 2 et France 3, a déclaré sa présidente, Delphine Ernotte, lors d'une conférence de presse.



La "chaîne olympique" sera lancée le 8 mai, date de l'arrivée de la flamme à Marseille, qu'elle suivra. Les JO de Paris, pour lesquels France Télé est le diffuseur officiel, se tiendront du 26 juillet au 11 août.



Avec cet événement mondial, "tout le monde va se connecter à France.tv", ce qui offre l'occasion de "convaincre qu'elle est la plateforme préférée" des Français, estime sa patronne.



France.tv, qui aura d'ailleurs un nouveau design après les JO, a enregistré 26 millions de visiteurs uniques par mois en 2023 et la plateforme franceinfo, commune avec Radio France, 22,5 millions.



Au total, "tous les mois on parle à 35 millions de Français", a fait valoir Mme Ernotte, citant notamment le récent succès de la série "Sambre".



L'investissement dans le numérique est passé de 80 millions d'euros en 2018 à 200 millions actuellement. "Notre enjeu n'est pas d'être une offre de streaming gratuit" mais de proposer "un accompagnement quotidien" et "du plaisir", a-t-elle insisté.



Toutes les grandes chaînes développent leur plateforme face à la désaffection des jeunes pour la télé consommée en temps réel, et non à la demande. TF1 vient ainsi de mettre sur les rails TF1+, au contenu plus fourni (films, séries, divertissements, info...) et disponible plus longtemps.



France.TV comme TF1+ imposent des pubs avant et pendant les programmes. Pour les éviter, il faut s'abonner à 5,99 euros par mois à TF1+, tandis que France.TV n'envisage pas un tel abonnement et entend réduire la plage avant les programmes.



Le directeur des antennes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, affirme sa différence avec d'autres plateformes: pas question d'un "catalogue froid", "nous croyons en une offre enrichie et augmentée" en ligne, avec des articles explicatifs, des conseils, des podcasts, du dialogue avec les téléspectateurs et internautes.



"L'avenir, c'est montrer la spécificité de France Télévisions" sur sa plateforme, à savoir l'accent sur l'information, a aussi expliqué Alexandra Kara, directeur adjoint des programmes: "Demain, il y aura du direct et un accès à l'info en un clic".



Une chaîne en ligne dédiée au documentaire doit en outre être lancée avant l'été, après une chaîne France TV séries.