La plage de Taunoa sous les déchets

Tahiti, le 12 décembre 2023 – Suite aux fortes pluies de la semaine dernière, l'association Mama Natura s'est lancée ce mardi dans une opération de ramassage des déchets aux alentours de l'embouchure de la Fautaua. Cette 51e action de l’année pour l'association a porté la récolte totale de 2023 à 21 tonnes de déchets.



Le scénario se répète chaque année durant la période des fortes pluies. La plage de Taunoa, à l'embouchure de la Fautaua, croule sous les déchets. Un spectacle désolant, mais surtout récurrent. En cause, une population locale qui excelle dans l'incivilité, préférant jeter ses ordures dans la rivière plutôt que dans les poubelles dédiées. Après tout, le tri est une affaire fastidieuse et s'occuper de ses ordures représente une corvée supplémentaire dont on se passerait bien… semble-t-il. Hélas, en attendant, ce sont aux associations de pallier ce manque de responsabilité. À l'exemple de l'association Mama Natura, créée il y a tout juste un an, mais qui affiche déjà un bilan impressionnant : “L'association a été créée en octobre 2022 et depuis, nous avons réalisé 51 actions, ce qui représente une récolte totale de 21 tonnes de déchets en un an”, se félicite Adeline Yvon, présidente de l'association Mama Natura. “Je pense que nous allons finir l'année à 22 tonnes. C'est beaucoup et nous sommes fiers du travail effectué jusqu'à ce jour.”



Mais du travail, il en reste encore beaucoup. Et à vrai dire, cela n'en finit jamais. Ce mardi, sur la plage de Taunoa, à l'embouchure de la Fautaua, les bénévoles de l'association ont fait face à un spectacle grotesque : des bouteilles de boissons gazeuses et des canettes de bière à perte de vue, des batteries de voiture, des cadavres de chien… un tableau morbide en plein Papeete, ignoré des pouvoirs publics. “C'est à chaque fois la même chose”, témoigne une bénévole. “Nous venons sur ce site régulièrement et il y a toujours autant de déchets. Sur la plage, ce sont les déchets rejetés par la rivière, tandis que dans les enrochements, ce sont les déchets des gens qui viennent faire la fête le vendredi soir et le week-end. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font.” Car si les bouteilles sur la plage sont faciles à ramasser, les déchets coincés dans les enrochements face au collège de Taunoa, eux, sont difficiles d'accès. “On se blesse souvent pour aller les chercher”, souligne la bénévole.



Heureusement, c'est toujours avec enthousiasme que l'association garde le cap. “Après seulement un an d'existence, nous comptons une cinquantaine de membres, dont une trentaine vraiment actifs”, se réjouit Adeline Yvon. “L'énergie est là et cela nous aide à remplir notre mission avec conviction.” Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mission a été remplie avec succès ce mardi : plus de 220 kg de déchets ont été ramassés par les bénévoles.