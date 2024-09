La pharmacie Te Ora va rouvrir à Bora Bora

Tahiti, le 11 septembre 2024 - Ouverte, puis fermée, à de nombreuses reprises. La seconde pharmacie de Bora Bora tenue par Teano Cojan s’est vu remettre mardi, des mains même du président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, le facsimilé de son autorisation d’ouverture.





Le sésame tient aujourd’hui dans la publication officielle de l’autorisation. Mais la pharmacie Cojan de Bora Bora ne saurait tarder à rouvrir. Mardi, en visite sur l’île, c’est le président en personne qui a remis en main propre la prometteuse copie de l’autorisation d’ouverture, à Teano Cojan. Fermée administrativement en janvier 2024, la pharmacie Te Ora et la population avaient interpellé les autorités du Pays : “Président, nos jeunes ont le droit de travailler ici. Tu as dit que tu étais pour les jeunes, pour le Fenua, alors montre-nous que tu fais ton travail”, avaient alors lancé les manifestants. Le tribunal administratif venait de trancher en faveur de l’autre pharmacie de l’île gérée par Nicolas Loyer au motif que la pharmacie Te Ora avait un impact économique sur son activité.





Cette réouverture s’annonce comme le dernier épisode d’une série jouée en plusieurs actes sur la Perle du Pacifique. En 2020, le premier projet de pharmacie Cojan avait été écarté par le Pays puisque jugé trop prêt de la pharmacie actuelle. Le Pays lui avait alors suggéré une implantation dans la commune de Anau, de l’autre côté de l’île.





Teano Cojan obtenait cependant sa première autorisation d’ouverture en 2021, mais cette autorisation était immédiatement attaquée par son concurrent, et avec succès, devant le tribunal administratif qui s’était borné à appliquer la règlementation alors applicable.





En 2022, le Pays faisant fi de ce premier revers, le Pays s’était prononcé à nouveau en faveur de l’ouverture de l’officine, malgré la proximité avec la première pharmacie de l’île et en dépit d’un cadre règlementaire inchangé. Nouvelle autorisation attaquée, et de nouveau invalidée, sur la base des textes en vigueur concernant les bassins de population.

“Il recevra bientôt l’original par courrier recommandé” Retour à la case départ donc en 2023 avec une nouvelle autorisation en poche, une nouvelle fois attaquée puisque ouverte seulement à 4,5 kilomètres de la première pharmacie.





Enfin, dernier rebondissement le 11 avril 2024. Après sa fermeture pour raison juridique, la pharmacie Te Ora à Nunue, sur l’île de Bora-Bora, pouvait finalement rouvrir après une décision de l’assemblée de Polynésie française validant un projet de loi modifiant la réglementation concernant les critères d’installation des officines sur le territoire. Avec ce texte, en plus de la population résidente, la population saisonnière de passage était prise en compte dans le calcul du seuil de population permettant l’ouverture de cette deuxième officine.





Mardi, profitant de sa visite de préouverture de l’hôtel Westin de Bora Bora, Moetai Brotherson a remis à Teano Cojan le facsimilé de sa nouvelle autorisation d’ouverture.





“Il recevra bientôt l’original par courrier recommandé et pourra alors procéder à la réouverture officielle de cette pharmacie attendue par une grande partie de la population de Bora Bora”, s’est félicité Moetai Brotherson sur les réseaux sociaux.





En attendant que tout soit officiellement acté et publié au Journal officiel, le propriétaire reste prudent mais la pharmacie pourrait rouvrir ses portes dès la semaine prochaine.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 11 Septembre 2024