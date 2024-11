La paire Malbranque-Teururai remporte le tournoi U Padel Cup féminin.

Jusqu’au bout de la nuit, dimanche, le nouveau tournoi de padel, la U Padel Cup, a tenu toutes ses promesses. Même si la finale chez les femmes a été expéditive, les joueuses ont donné leur maximum tout au long de la compétition. C’est l’équipe composée de Floriane Malbranque et Teuehei Teururai qui menait 6-0 dans cette finale lorsque la team Heimana Chung-Mihimana Sachet a abandonné sur blessure.



Dans la continuité de la superbe finale masculine qui a opposé Martin José Montalban et Michael Champes à Brandon Levy et Karl Yomes, la finale féminine de la U Padel Cup a attiré toutes les attentions. Après des demi-finales masculines et féminines qui ont duré plus longtemps que prévu tant les oppositions étaient équilibrées, les femmes prenaient place sur le magnifique terrain couvert du complexe de l’AS Phenix. Cette finale opposait la paire Malbranque-Teururai, qui s’était facilement défaite du duo Costa-Cuzin, à la paire Chung-Sachet, qui, après un combat titanesque en demi-finale face à la doublette Brothers-Mou Chi, s’était qualifiée pour la finale en deux sets gagnants (un set gagné par chacune des deux équipes, départagées par un super tie-break).



Malheureusement, cette débauche d’énergie lors de la rencontre précédente, cumulée à une semaine de matchs, a été fatale à cette équipe. Dès le début de la rencontre, Floriane Malbranque et Teuehei Teururai prenaient le dessus dans les échanges et menaient très vite 3 à 0. Tentant de tenir la distance, Heimana Chung et sa coéquipière Mihimana Sachet réussissaient à gagner quelques jolis points, mais la fatigue faisait des dégâts, car Heimana Chung, à la fin du premier set, devait déclarer forfait pour cause de blessure. 6-0 et un deuxième set qui ne pouvait pas se jouer ; la victoire revenait donc à Floriane Malbranque, pour son premier tournoi de padel sur le sol tahitien, et à Teuehei Teururai, licenciée au club que depuis quelques mois.



Une belle aventure pour ces joueurs et ces joueuses qui ne demandent qu’à progresser dans un sport qui prend de plus en plus de place en Polynésie, mais aussi dans le monde entier. Ce développement a permis au padel de faire énormément d’adeptes, qui rêveraient de voir leur sport aux Jeux olympiques. Affaire à suivre.