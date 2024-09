La nouvelle génération des médicaments contre l'obésité

Washington, États-Unis | AFP | jeudi 19/09/2024 - Wegovy, Mounjaro, Ozempic... Ces médicaments affolent le secteur pharmaceutique et nourrissent les espoirs de millions de malades souffrant de diabète ou d'obésité dans le monde. Quels sont-ils, comment fonctionnent-ils et qui les fabrique?



- La classe des analogues GLP-1

Ces médicaments imitent une hormone secrétée par les intestins, le GLP-1.



Ils peuvent être utilisés pour perdre du poids et/ou contre le diabète de type 2, le plus répandu, qui se caractérise par un taux de glucose élevé dans le sang (hyperglycémie).



Ils agissent notamment en favorisant la sécrétion d'insuline -- qui fait baisser le taux de glucose --, en ralentissant la vidange de l'estomac et en envoyant au cerveau un signal de satiété.



Ils sont pour le moment administrés par injection et peuvent avoir des effets secondaires tels que des nausées et vomissements ou des troubles gastro-intestinaux.



Onéreux, ils sont devenus de véritables poules aux oeufs d'or pour les laboratoires pharmaceutiques les commercialisant.



Des études montrent que si le traitement est interrompu, les patients reprennent du poids.



- Les premiers: Victoza et Saxenda

La molécule liraglutide a été développée par le groupe danois Novo Nordisk.



Elle est approuvée en 2009 en Europe et 2010 aux Etats-Unis contre le diabète, sous le nom de Victoza.



Elle est ensuite autorisée contre l'obésité en 2014, sous le nom de marque Saxenda, devenant ainsi le premier analogue du GLP-1 approuvé pour la perte de poids.



Mais ces deux médicaments ont un inconvénient: ils doivent être injectés quotidiennement.



- Les best-sellers: Ozempic et Wegovy

Novo Nordisk développe donc une nouvelle molécule, le sémaglutide, qui peut elle être injectée une fois par semaine.



Ozempic est autorisé en 2017 contre le diabète de type 2 aux Etats-Unis et fait rapidement un carton, promu sur les réseaux sociaux pour ses propriétés amaigrissantes et souvent pris au-delà de son indication première.



Son pendant contre l'obésité, utilisant la même molécule, est autorisé en 2021 aux Etats-Unis, sous le nom de Wegovy.



En 2024, Wegovy est approuvé par les autorités sanitaires américaines pour prévenir spécifiquement les accidents cardiovasculaires chez les personnes obèses ou en surpoids.



- Les nouveaux venus: Mounjaro et Zepbound

Le laboratoire américain Eli Lilly a lui développé la molécule tirzépatide.



Elle est autorisée en 2022 aux Etats-Unis sous le nom de Mounjaro pour les personnes souffrant de diabète de type 2.



En 2024, son pendant contre l'obésité, aussi administré hebdomadairement, est approuvé par les autorités sanitaires américaines, sous le nom de Zepbound.



En plus du GLP-1, le tirzépatide contient une autre hormone gastro-intestinale (GIP), afin d'accentuer ses effets.



Selon une récente étude, il entraîne des pertes de poids plus importantes que le sémaglutide de Novo Nordisk.