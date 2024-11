La marina de Teahupo’o reste semi-ouverte

Tahiti, le 5 novembre 2024 – Les revenus de la coopérative sont au plus bas avec seulement une dizaine de bateaux de pêche et de transport scolaire autorisés à stationner à la marina de Teahupo’o pour une quarantaine de places. Les sociétaires interpellent le Pays pour accélérer les procédures administratives, et enfin permettre le retour des excursionnistes, trois mois après la fin des JO.





Inaugurée mi-juillet au terme de 17 mois de travaux pour 493 millions de francs, la marina de Teahupo’o a connu un pic d’activité pendant les épreuves olympiques de surf, achevées le 5 août. Depuis, dix bateaux de pêche et de transport scolaire poursuivent leurs activités, mais les excursionnistes manquent à l’appel. Ils ont bien réservé leur amarrage parmi la quarantaine de places à quai, mais ils ne sont toujours pas autorisés à les utiliser, ni à embarquer des clients. Nombre d’entre eux restent stationnés à l’embarcadère Paofai.



Pour Melvina Parker, présidente de la coopérative des pêcheurs de Hava’e et gérante de la station marine, qui ne voit “pratiquement personne”, la situation est préoccupante. “On a très peu de recettes par rapport à la glace et aux loyers, alors que les prestataires nautiques ont hâte de revenir profiter de la mise à l’eau, du parking et des sanitaires rénovés pour les visiteurs. Actuellement, ils peuvent simplement venir faire le plein de carburant.”



“On n’a aucune date”

L’ouverture au public serait toujours suspendue à une succession de décisions administratives. “Je relance régulièrement la DAF (Direction des affaires foncières, NDLR), qui dit attendre une délibération de l’Équipement pour faire un arrêté, pour qu’ensuite l’Équipement puisse faire la convention avec la mairie, et enfin avec la coopérative. On ne comprend pas pourquoi c’est si long. On n’a aucune date. C’est dommage d’avoir cette marina toute neuve et de ne pas l’ouvrir à tous !”, regrette la référente. Du côté de la mairie de Teahupo’o, le constat est le même. “Toujours rien : on n’a aucune nouvelle de la convention”, indique la deuxième adjointe au maire de Taiarapu-Ouest, Évelyne Whitman. Notre demande d’interview, adressée lundi aux ministères concernés, est pour l’heure restée sans suite.



Cette configuration, relativement semblable à la période des travaux – où les pêcheurs étaient les seuls autorisés sur place –, commencerait à être source de tensions avec certains plaisanciers non-avertis. “Des gens veulent descendre leur bateau, mais on n’a pas l’autorisation de les laisser faire. Et c’est nous qui supportons cette situation”, confie Melvina Parker. Des exceptions sont faites pour les résidents du Fenua ‘Aihere, nombreux à dépendre de cette porte d’entrée pour se ravitailler.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 5 Novembre 2024 à 15:42 | Lu 293 fois