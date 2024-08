La marina de Teahupo’o bientôt rouverte ?

Tahiti, le 14 août 2024 – Les pêcheurs, qui étaient les seuls autorisés sur le chantier de la marina de Teahupo’o, n’ont pas encore été officiellement rejoints par les autres usagers. La commune serait dans l’attente des derniers éléments concernant la mise à disposition du site par le Pays, avant de pouvoir mettre en œuvre une convention avec la coopérative. “J’ai plus que hâte que la marina rouvre (…), en espérant qu’on reste dans des tarifs raisonnables”, s’impatiente un prestataire nautique.



Les travaux sont terminés, les épreuves olympiques de surf sont passées, mais la marina de Teahupo’o, inaugurée il y a tout juste un mois, n’a pas encore retrouvé tous ses occupants. Les pêcheurs, autorisés à rester pendant le chantier, sont toujours les seuls sur place, bien qu’aucune barrière ou signalisation n’entrave la circulation.



Selon une élue municipale, la commune aurait reçu un avis favorable de la Direction de l’équipement pour la mise à disposition du site, mais elle serait toujours dans l’attente d’un retour de la Direction des affaires foncières concernant les modalités de celle-ci. La réouverture complète de la marina ne pourra se faire tant que les responsabilités des uns et des autres ne seront pas clairement définies vis-à-vis de cette infrastructure. Rappelons que la réhabilitation a été financée à hauteur de 493 millions de francs par l’État et le Pays. La municipalité et la coopérative devront également s’accorder sur une convention de gestion. Concernant l’attribution des places, la priorité devrait être donnée aux particuliers et professionnels de Teahupo’o, sans oublier les habitants du Fenua ‘Aihere et la navette scolaire.



Impatience et tarification

Depuis un an et demi, la plupart des prestataires nautiques ont temporairement trouvé refuge dans un petit embarcadère privé, à un kilomètre de là. Cette alternative a été une bouée de secours pour les excursionnistes du secteur, qui sont impatients de retrouver leurs marques à la marina et de profiter des nouveaux services. “J’ai dû mettre en place une autre façon de fonctionner, qui n’est pas géniale. Je suis obligé d’aller dans l’eau pour récupérer mon bateau et de donner rendez-vous aux clients à un autre endroit. Tout est compliqué ! J’ai plus que hâte que la marina rouvre, surtout avec cette station toute neuve qui va vraiment nous faciliter la vie”, confie Michaël Vautor, autrefois stationné sur le ponton en bois vétuste de la marina, aujourd’hui bétonné. “On est dans le flou pour l’instant, donc on attend, en espérant que ce soit l’affaire de quelques semaines, un mois maximum. J’espère aussi qu’on va rester dans des tarifs raisonnables.”



Un aspect financier non négligeable, d’autant que des bornes à eau et électricité ont été installées à quai. Une autre prestataire attend d’ailleurs de voir ce qui sera le plus judicieux pour ses deux bateaux. “Ce qui nous arrange à l’embarcadère, c’est que notre capitaine habite juste en face et qu’on est protégé du vent. On se laisse le choix, avec une place réservée à la marina, mais on attend de connaître les tarifs et le fonctionnement avant de s’engager.” Quelle que soit leur décision, le capitaine, Robert Rochette, salue une “belle évolution” et une marina “plus pratique”.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 14 Août 2024