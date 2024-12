La main sur le cœur et un pied dans l'illégalité

Tahiti, le 3 décembre 2024 - Ce mardi, sur les réseaux sociaux, les cinémas du Fenua ont fait front commun face à des internautes, certes de bon cœur, mais maladroits. Certains d'entre eux proposant de diffuser en toute illégalité le tout dernier film Disney, Vaiana 2, pour les personnes n'ayant pas les moyens de s'offrir une séance de cinéma.



L'intention était louable, mais hélas tout n'est pas permis lorsqu'il s'agit du partage de produits commerciaux soumis à la propriété intellectuelle. En effet, ce mardi, les différentes salles de cinéma du Fenua ont mis le holà sur Facebook, sommant certains internautes d'arrêter de vouloir partager gratuitement, via leur réseau, le dernier film Disney, Vaiana 2. Ces derniers voulant permettre aux familles n'ayant pas les moyens de s'offrir une séance de cinéma de voir le film événement de cette fin d'année. Un geste de bon cœur mais qui est illégal. “En filmant au cinéma comme cette personne l'a fait puis en publiant sur les réseaux, vous vous exposez à une amende de plus de 35 millions de francs et trois ans d'emprisonnement selon l'article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle”, a réagi sur sa page Pacific Films. Les différents acteurs locaux du secteur ont d'ailleurs tenu à rappeler qu'ils s'efforcent déjà de maintenir le prix de leurs tickets au plus bas et que durant l'année, ils permettent à de nombreux organismes, mairies et établissements scolaires de faire des sorties cinéma.





Rédigé par Wendy Cowan le Mardi 3 Décembre 2024 à 15:38 | Lu 692 fois