La jeunesse en force au Taapuna Master

Parole à Terence Maitui, gagnant en bodyboard :



Quelques mots sur ton parcours ?



« Depuis le début, je n’ai fait que d’être premier. J’ai réussi à aller jusqu’au bout. Je suis plutôt fier de moi, c’était ma première participation à cette compétition. C’est la première fois que je viens surfer sur ce spot. Heureusement, les vagues étaient en ma faveur car j’aime les vagues creuses, plutôt tubulaires. Je suis vraiment content de représenter la presqu’île et ma famille. »



Tu surfes où habituellement ?



« Je surfe à Vairao ou Teahupo’o, Faaone aussi à mon « home spot ». Je suis carrément content. Le Taapuna Master est une des plus grandes compétitions de bodyboard ici à Tahiti. Je suis vraiment content de moi, pour une première participation, je ne pensais vraiment pas arriver jusque là. »



Des objectifs ?



« Je vais essayer de faire le plus de compétitions possibles, de trouver des sponsors et on verra bien. Je remercie ma famille et tout ceux qui m’ont soutenu et qui ont cru en moi. Merci à l’encadrement de prendre soin de nous et merci aux boyz pour les bonnes vibes. »