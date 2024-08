La grève “suspendue” à une rencontre avec le Pays

Tahiti, le 28 août 2024 – Pas de grève dans les transports en commun, pour l’instant. Les syndicats et la fédération ont informé les cinq entreprises de Tahiti et Moorea de la suspension du préavis de grève “pour privilégier les discussions”. Dans l’attente d’une rencontre avec le ministre des Transports, ils n’écartent toutefois pas la possibilité de “débrayer du jour au lendemain”.





Nouveau rebondissement à l’issue du second préavis de grève dans les transports en commun. Ce mercredi après-midi, à la veille de la date butoir, la CSIP, le RTP-Aro no Porinetia et la Fédération des rassemblements des syndicats de transport en commun de Polynésie ont pris la décision attendue, mais sous condition. “On va suspendre le préavis de grève en attendant la rencontre avec Jordy Chan. Mais ça ne veut pas dire qu’on lève le préavis. La menace d’une grève est imminente : ça peut tomber d’un jour à l’autre ! On touche à la DSP (délégation de service public, NDLR) et tout ce qui est financement, on doit en parler avec le Pays”, estime le secrétaire général de la fédération, Yoan Richmond.



“On ne connaît pas la position du ministre”

Une démarche confirmée par Mahinui Temarii, secrétaire général du Rassemblement des travailleurs polynésiens. “Avec la CSIP, on a envoyé une suspension du préavis de grève par mail aux employeurs et aux ministères concernés. L’idée, c’est que la convention aille jusqu’au bout. On doit négocier ! Les employeurs sont ouverts, mais on ne connaît pas la position du ministre. Si on a pris cette décision de suspension, c’est justement parce qu’on veut protéger les entreprises et soutenir les salariés. Mais c’est loin d’être fini. Si on nous prend pour des idiots, on peut débrayer du jour au lendemain”, annonce le représentant.



Selon les syndicalistes, la demande de rencontre avec le ministre des Transports, Jordy Chan, adressée la veille par mail, serait pour l’heure restée sans réponse. Dans l’immédiat, nous n’avons pas non plus pu obtenir plus d’éléments auprès du Pays.



Pour les cinq entreprises de Tahiti et Moorea concernées, le soulagement est donc relatif. “On a reçu un courrier de la CSIP disant qu’ils suspendaient le préavis de grève. On prend note. C’est dans la continuité des négociations d’hier (mardi, NDRL), qui s’étaient plutôt bien passées. On attend de voir comment ça va se passer pour la suite”, nous a confié le directeur de production de RTCT, Xavier Chung Sao. Le responsable n’a pas souhaité se prononcer sur l’éventualité d’une rencontre tripartie, l’entreprise n’étant pas conviée à la rencontre avec le ministère sollicitée par les syndicats et la fédération.



