La gare maritime réaménagée pour les PMR

Tahiti, le 26 septembre 2023 – En visite ce mardi matin à la gare maritime, Jordy Chan, ministre des Grands travaux et de l'équipement, et Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au handicap, ont pu constater les nouveaux aménagements du site destinés à accueillir les personnes à mobilité réduite.



Réalisés par le port autonome de Papeete, à la demande du ministre, les nouveaux aménagements de la gare maritime permettront désormais d'accueillir dans de meilleures conditions les personnes à mobilité réduite (PMR). Des installations dédiées aux PMR qui faisaient défaut malgré la taille de cette infrastructure publique, qui accueille pourtant chaque jour des milliers de passagers.



Concrètement, ce sont cinq places de parking dédiées qui ont été aménagées, plus un emplacement de dépose-minute réservé aux PMR devant la gare. De plus, de l'accès aux guichets, jusqu'à l'accès aux navires, tout le parcours a été identifié par un marquage au sol adapté et une signalisation conforme. Les passages délicats comme les rebords de trottoir ou les butées ont été lissés pour permettre le passage des fauteuils roulants.



La déléguée interministérielle au handicap, Nathalie Salmon-Hudry a salué l'engagement du port autonome de Papeete qui “s'inscrit dans une bonne dynamique car tout le monde joue le jeu”. Une satisfaction pour la déléguée qui a pu tester en personne l'ensemble du parcours. De son côté, le ministre Jordy Chan se dit satisfait des améliorations apportées et que d'autres aménagements sont en projet, notamment le long de la promenade du front de mer pour faciliter l'accès des PMR aux passages piétons.