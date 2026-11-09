

La fratrie Vaast et la France entament leur quête vers les Jeux 2028

Tahiti, le 9 novembre 2026 - L'équipe de France de surf participe depuis quelques jours aux Mondiaux ISA sur le spot de Punta Rocas (Pérou). Cette compétition est le premier événement à délivrer des places qualificatives pour les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. Le champion en titre, Kauli Vaast, et sa sœur Aelan ont été retenus dans le groupe tricolore.



Le chemin vers Los Angeles commence pour les surfeurs. Plus de 200 athlètes issus de 50 nations se disputent actuellement les premières places qualificatives pour les prochains Jeux olympiques à l’occasion des Mondiaux ISA de surf (6 au 15 novembre) sur le spot de Punta Rocas au sud de Lima (Pérou).



Deux Tahitiens sont présents sur la ligne de départ. On retrouve logiquement le champion olympique en titre, Kauli Vaast, qui est accompagné de sa sœur Aelan. La fratrie de Vairao participe à la compétition sous l’égide de la Fédération française de surf (FFS). Ils sont alignés aux côtés de Marco Mignot, Jorgann Couzinet, Johanne Defay (médaillée de bronze en 2024) et enfin la jeune Naia Monte (15 ans). Vahine Fierro et Tya Zebrowski, qui luttent actuellement pour garder leur place au sein du Championship Tour, n’ont pas été sélectionnées.



Kauli Vaast fera son entrée en lice au troisième tour où il sera opposé à l’Espagnol Ruben Vitoria, l’Italien Khalil da Silva et au Salvadorien Bryan Pérez. Après avoir remporté sa première série, Aelan Vaast sera face à l'Équatorienne Dominic Barona, la Panaméenne Belen Elizondo et l’Indonésienne Kya Jo Heuer au deuxième tour.



Chaque athlète a le droit à un joker puisqu’un tour de repêchage est prévu en cas d'élimination prématurée. Jorgann Couzinet est passé tout proche de la correctionnelle, mais le Réunionnais continue l’aventure pour un petit centième. Tout va donc bien pour l’instant pour les Bleus qui sont tous encore en lice pour le titre dont le dernier remonte en 2021 au classement des nations.





Tout savoir sur le système de qualification Le travail d’équipe est primordial puisque c’est la somme des points de chaque surfeur qui entre en ligne de compte dans la course à la qualification lors de ces Mondiaux ISA. La nation qui terminera en tête du classement masculin et celle qui remportera le classement féminin obtiendront chacune un quota non nominatif. “Ces places constituent la seule voie permettant à une délégation d’engager un troisième surfeur du même genre aux Jeux”, souligne la FFS.



Néanmoins, lors des Mondiaux 2028, les performances individuelles seront déterminantes car sept quotas seront distribués par genre. Le Championship Tour reste tout de même la voie principale avec 16 sésames attribués aux meilleurs athlètes au classement lors de l’année olympique. Enfin, une place sera attribuée lors des prochains championnats d’Europe en 2027.



Au total, 48 surfeurs auront la possibilité de se défier pour le titre tant convoité sur le spot de Trestles en 2028.





Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 9 Novembre 2026 à 15:45 | Lu 230 fois



